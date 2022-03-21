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Eski Galatasaraylı yıldız Fernando Meira'dan Portekiz maçı sözleri! "Türk Milli Takımı..."

Bir dönem Galatasaray ve Portekiz Milli Takım forması giyen eski futbolcu Fernando Meira, önemli açıklamalarda bulundu. Meira, Galatasaray'daki günlerinden Portekiz Milli Takımı'na, A Milli Futbol Takımı'mızdan eski arkadaşı Arda Turan'a dek konuştu. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 17:02 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 17:06
Eski Galatasaraylı yıldız Fernando Meira'dan Portekiz maçı sözleri! "Türk Milli Takımı..."

Galatasaray'ın eski futbolcusu Fernando Meira, A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda Portekiz ile karşılaşacağı maçı TRT SPOR'a yorumladı.

Eski Galatasaraylı yıldız Fernando Meira'dan Portekiz maçı sözleri! "Türk Milli Takımı..."

"TÜRKİYE'YE BÜYÜK SEVGİM VAR"
"Portekiz milli takımında iyi bir hocamız var. Oyunumuza ve maçlarda aldığımız skorlara önemli katkıları var. Türkiye'ye karşı çok zorlu bir maç oynayacağız. Keşke Portekiz ve Türkiye Dünya Kupası'na birlikte katılabilselerdi. Ancak yalnızca biri ilerleyebilecek. Tabi muhtemel olarak İtalya'ya karşı oynanacak bir de final maçı var. Türkiye milli takımına büyük bir sevgi besliyorum ve keyifli bir maç olmasını diliyorum. Elbette Portekiz benim ülkem, bu yüzden Portekiz'i destekliyorum."

Eski Galatasaraylı yıldız Fernando Meira'dan Portekiz maçı sözleri! "Türk Milli Takımı..."

"TÜRKİYE'Yİ ELEMEK KOLAY DEĞİL"
"Portekiz'in birkaç önemli oyuncusu var. Milli takımımız için en önemli isim tabii ki Cristiano Ronaldo. Türkiye de iyi oyunculara sahip. Ayrıca iyi bir takım ruhu var. Türkiye'yi elemek Portekiz için kolay olmayacak.

Eski Galatasaraylı yıldız Fernando Meira'dan Portekiz maçı sözleri! "Türk Milli Takımı..."

"İLK AMACIMIZ HÜCUM"
"Teknik direktörümüz için ilk amaç gol yememek değil, daha etkili ataklar yapmak. Takımımız birlikte oynarken çok sağlam duruyor. Avrupa Şampiyonası'nda çok defansif ve agresif bir oyun oynamıştık. Stoper mevkisinde çok sayıda oyuncumuz olmaması bizim için bir problem."

Eski Galatasaraylı yıldız Fernando Meira'dan Portekiz maçı sözleri! "Türk Milli Takımı..."

"HARİKA BİR TEKNİĞİ VAR"
"Hakan Çalhanoğlu fantastik bir oyuncu. Harika bir tekniği var. Türkiye'nin en önemli oyuncularından biri. Çok iyi şutları, çalımları ve korner atışları var. Türkiye milli takımı bir arada olduğunda çok güçlü olabiliyor."

Eski Galatasaraylı yıldız Fernando Meira'dan Portekiz maçı sözleri! "Türk Milli Takımı..."

"KEYİF ALMAK İSTİYORUM"
"Maçtan keyif almak istiyorum. Maalesef futbolda bir takım kazanabiliyor. Türk taraftarlara çok büyük saygı duyuyorum. Türkiye'yi birçok kez ziyaret ettim. Ailem de Türkiye'de bulunmaktan keyif alıyor. Türk milli takımını ve Galatasaray'ı desteklemeye devam edeceğim. Fikirlerimi ve görüşlerimi almak isterseniz her zaman yardımcı olmak isterim."

Eski Galatasaraylı yıldız Fernando Meira'dan Portekiz maçı sözleri! "Türk Milli Takımı..."

"ARDA İLE KONUŞUYORUM"
"Arda Turan ile hala görüşüp konuşuyorum. Ayrıca Galatasaray taraftarlarıyla sohbet ediyoruz. Galatasaray'da oynamak çok güzeldi. Fantastik bir kulüp ve İstanbul da harika bir şehir. Dünyanın en iyi taraftarı Galatasaray'da. Umarım ligi hak ettiği yerde bitirebilir. Galatasaray hala kalbimde."

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