Eski Galatasaraylı yıldız Fernando Meira'dan Portekiz maçı sözleri! "Türk Milli Takımı..."

"TÜRKİYE'YE BÜYÜK SEVGİM VAR"

"Portekiz milli takımında iyi bir hocamız var. Oyunumuza ve maçlarda aldığımız skorlara önemli katkıları var. Türkiye'ye karşı çok zorlu bir maç oynayacağız. Keşke Portekiz ve Türkiye Dünya Kupası'na birlikte katılabilselerdi. Ancak yalnızca biri ilerleyebilecek. Tabi muhtemel olarak İtalya'ya karşı oynanacak bir de final maçı var. Türkiye milli takımına büyük bir sevgi besliyorum ve keyifli bir maç olmasını diliyorum. Elbette Portekiz benim ülkem, bu yüzden Portekiz'i destekliyorum."