Eski Galatasaraylı yıldız Fernando Meira'dan Portekiz maçı sözleri! "Türk Milli Takımı..."

Galatasaray'ın eski futbolcusu Fernando Meira, A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda Portekiz ile karşılaşacağı maçı TRT SPOR'a yorumladı.
"TÜRKİYE'YE BÜYÜK SEVGİM VAR"
"Portekiz milli takımında iyi bir hocamız var. Oyunumuza ve maçlarda aldığımız skorlara önemli katkıları var. Türkiye'ye karşı çok zorlu bir maç oynayacağız. Keşke Portekiz ve Türkiye Dünya Kupası'na birlikte katılabilselerdi. Ancak yalnızca biri ilerleyebilecek. Tabi muhtemel olarak İtalya'ya karşı oynanacak bir de final maçı var. Türkiye milli takımına büyük bir sevgi besliyorum ve keyifli bir maç olmasını diliyorum. Elbette Portekiz benim ülkem, bu yüzden Portekiz'i destekliyorum."
"TÜRKİYE'Yİ ELEMEK KOLAY DEĞİL"
"Portekiz'in birkaç önemli oyuncusu var. Milli takımımız için en önemli isim tabii ki Cristiano Ronaldo. Türkiye de iyi oyunculara sahip. Ayrıca iyi bir takım ruhu var. Türkiye'yi elemek Portekiz için kolay olmayacak.