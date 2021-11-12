A Milli Takım'ımızın teknik direktörü Stefan Kuntz: Abdülkadir Ömür forma giyemeyecek

A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 9. maçında Cebelitarık'ı konuk edecek. Mücadele öncesi futbolcularımızdan Kerem Aktürkoğlu ve teknik direktörümüz Stefan Kuntz basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



İşte o sözler...



Stefan Kuntz: Oyuncularıma oynanan maçları tekrar izletip, eksik noktalara değindim. Maçın %100 kapasiteyle oynanacak olması sevindirici bir şey. Oyuncularımız çok mutlu oldu. Sabır da gerekebilir ancak sonunda sahada başlayıp tribünlere yayılan bir mutluluk olur umarım.

Bir teknik direktör olarak müdahale edip edemeyeceğiniz şeyler var. Letonya maçından çıkan bir özgüvene etki edemiyorsunuz. Oyuncularımızın çok sayıda maçı var, o yüzden bir önceki maçla başlıyoruz çalışmalara çünkü kulüpten çıkıp, milli takım çipini taksınlar.

Ekibimde benim yapamadıklarımı yapan insanlar var. Ben böyle insanları ekibime dahil etmek istedim çünkü bunu yapınca daha donanımlı bir ekibe sahip olabiliyorsunuz.

Şu anda bu takımı motive etmeye gerek yok. Türk futbolcular zaten ülkeleri için oynamayı çok seviyorlar. Motivasyonu artırmak için benim bir şey yapmam gerekmiyor. Biz duygusallıkla, disiplini dengede tutmak için çalışıyoruz.

Üstümüzde bir baskı var ama bu baskının altına girmek benim kararımdı. Bu ekibi motive etmeye gerek yok. Bu oyuncular ülkeleri için oynamayı çok seviyorlar.

FERDİ KADIOĞLU SÖZLERİ!

"3 çocuğun var ve hangi çocuğunu daha çok seviyorsun diye soruyorsunuz. Ferdi'ye takımımızda olmasını istediğimizi söyledik. İyi düşünüp karar vermek istiyorsa buna saygı duymak zorundayız."

"ABDÜLKADİR ÖMÜR DE FORMA GİYEMEYECEK"

Sakatlıklarla ilgili konuşan Stefan Kuntz, "Cengiz aday kadrodan ayrıldı. Mücadelede Abdülkadir Ömür de forma giyemeyecek. Aklımdaki ilk 11 belli ama son antrenmanı görmem lazım. Oyuncularımız iyi çalıştı. Planlarımız var. Kontrollü hücumu benimseyeceğiz. "Bu maçın %100 kapasite ile oynanması çok sevindirici bir şey. Biraz sabır gerekebilir ama umarım en sonunda sahadan tribünlere yayılan bir sevinç dalgası olur." dedi.



"BURAK YILMAZ 1 NUMARALI FORVETİMİZ"

"Burak bizim 1 numaralı forvetimiz. Kenan, Serdar, Halil iyi forvetler. Onlara iyi asistler, iyi ortalar yapılmalı. Onlar için çok sayıda şans yaratmak gerekiyor. Bol miktarda pas almışlarsa iyi miydi, kötü müydü o zaman değerlendirebiliriz forvetlerimizi"

"Siz bana sarılırsanız ben de mutluluk hormonu salgılayacağım. Türkler'e özel bir şey değil. Oyunculara yakın olduğunuzda birine bir şey anlatma zorluğundaki eşik düşüyor."

"Kerem diyelim ki antrenmanda kötü oynadı ama diyorum ki iyi bir performans görmedim, kenara alacağım. Kerem bana gelip derse ailede hasta var, dün gece uyuyamadım. O zaman farklı değerlendiririm. Oyuncularımın doğru planın ne olduğunu anlamalarını istiyorum."

"Onlar benim kafamdakinin ne olduğunu anlarsa sahaya iyi yansıtırlar. Onların fikirlerini alıyorum. Çok disiplinliyim ama dürüst ve doğru konuşuyorum. Bir futbolcuya neyin var diye soruyorum, videoları, istatistikleri gösteriyorum ve yanlış anlama ihtimali kalmıyor."

"Ben disiplin problemimiz olduğunu söylemedim. Disiplinle duygu arasında iyi bir kombinasyon gerekiyor dedim. A Milli Takım'ın kesinlikle bir disiplin sorunu yok."



"Süper Lig hakkında kesin bir şey söyleyemem. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynayan takımlara bakıyorum. Galatasaray, Lokomotiv'e karşı güçlü bir şekilde oynadı. Benim görevim başka bir iş. Tabii ki takip ettiğim başka ligler de olacaktır."



KEREM AKTÜRKOĞLU: HOCAMIZ TÜM TAKIMLA İLGİLENİYOR

"İlk maçta ilk yarıda gol atamadığımız için sıkıntı yaşadık. Pozisyon bulduk ama gol atamamıştık. Bu maçta da erken gol bulmaya çalışacağız. Hedefimiz bir an evvel gol bulmak."

"Cebelitarık'ı küçük görmememiz lazım. Golü bulduktan sonra da skoru artırmayı hedefleyeceğiz."



"Hocamız sadece benimle değil tüm takımla tek tek ilgileniyor. Bize sürekli espriler yapıyor. Güzel bir ortamımız var. Dünkü idman sonrası hocamız benden bireysel bazı şeyler istemişti."

"Ben 3. ligden buralara kadar geldim. Pes etmemek gerekiyor. Hayatın size neleri getireceğini bilemiyorsunuz. Büyük riskler alarak G.Saray'a geldim. Hayallerimi gerçekleştiriyorum. Fatih Hoca'ma bana şans verdiği için teşekkür etmek istiyorum."