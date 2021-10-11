İşte A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde kalan maçları

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden millilerimiz, gruptaki 8. deplasmanda Letonya ile karşılaştı.
Alman teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki ikinci maçına çıkan Ay-Yıldızlılar, rakibini Burak Yılmaz Türkiye'nin golünü 75. dakikada Serdar Dursun ve 90+9. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz kaydederken, Letonya'nın golü 70. dakikada Merih Demiral'dan (k.k.) geldi. A Milli Takım bu sonuçla puanını 15'e yükselterek 3. sırada yer aldı. 5 puanda kalan Letonya ise 5. sırada kaldı.
Millilerimizin Letonya ile oynadığı maçın ardından grupta 2 maçı kaldı.
İŞTE O KARŞILAŞMALAR VE TARİHLERİ
13 Kasım Cumartesi: Türkiye - Cebelitarık (21.00)
16 Kasım Salı: Karadağ - Türkiye (22.45)