Hollanda Türkiye maçı CANLI | 2022 Dünya Kupası Elemeleri

EURO 2020'de beklenen başarıyı yakalayamayan A Milli Takım'ımızda, gözler 2022 Dünya Kupası'na çevrildi. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milliler, G Grubu'ndaki 6. maçında Hollanda ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. İlk maçı 4-2 kazanan Bizim Çocuklar, yeniden bu başarıyı göstermenin peşinde.

HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI 11'LERİ

HOLLANDA: Bijlow, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind, De Jong, Wijnaldum, Klaassen, Berghuis, Bergwijn, Depay

TÜRKİYE: Uğurcan, Kaan, Merih, Çağlar, Mert Müldür, Okay, Orkun, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak

📺 HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hollanda - Türkiye maçı saat 21.45'te başladı ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Orsatı yönetiyor.

HOLLANDA - TÜRKİYE GEÇMİŞ MAÇLAR!

Türkiye ile Hollanda A milli futbol takımları arasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç

04.05.1958 Amsterdam Özel 2 - 1

10.05.1959 İstanbul Özel 0 - 0

16.12.1992 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 1 - 3

24.02.1993 Utrecht Dünya Kupası Elemeleri 1 - 3

02.04.1997 Bursa Dünya Kupası Elemeleri 1 - 0

11.10.1997 Amsterdam Dünya Kupası Elemeleri 0 - 0

28.02.2001 Amsterdam Özel 0 - 0

17.11.2010 Amsterdam Özel 0 - 1

07.09.2012 Amsterdam Dünya Kupası Elemeleri 0 - 2

15.10.2013 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 0 - 2

28.03.2015 Amsterdam Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1 - 1

06.09.2015 Konya Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3 - 0

24.03.2021 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 4 - 2

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

2021'DEKİ 12. MAÇ

Milliler, Hollanda mücadelesiyle 2021 yılındaki 12. maçına çıktı.

Bu yıl oynadığı 11 maçta 5 galibiyet alan milli takım, 3 beraberlik ve 3 de yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 20 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 16 gol gördü.

Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.

Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında Letonya ile 3-3, dördüncü karşılaşmasında da Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Türkiye, gruptaki beşinci maçında ise Cebelitarık'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken, millilerin Antalya'da Gine ile oynadığı özel maç 0-0 sona erdi. Milli takım, EURO 2020 öncesinde oynadığı son özel maçta ise Almanya'da Moldova'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında İtalya'ya 3-0, ikinci maçında Galler'e 2-0 ve grubun son maçında da İsviçre'ye 3-1 kaybetti.

TÜRKİYE 598. MAÇINA ÇIKTI

A Milli Futbol Takımı, Hollanda maçıyla tarihinde 598. kez sahaya çıktı.

Ay-yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 321'i resmi, 276'sı özel 597 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 227 galibiyet, 143 beraberlik ve 227 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 254'ü deplasmanda, 260'ı evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 795 gol attı, kalesinde 853 gol gördü.

Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 597 karşılaşmanın 514'ünü Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milliler, 597 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.