Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika milli takım haberleri: EURO 2020 başlıyor! Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | A Milli Takım

Son dakika milli takım haberleri: EURO 2020 başlıyor! Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

Corona virüsü sebebiyle 1 yıl ertelenen başlıyor. yönetimindeki 'ımız ilk sınavını İtalya Milli Takım'ı karşısında verecek. Zorlu mücadele öncesinde iki teknik direktör de kritik açıklamalarda bulundu. Daha önce 'da çalışan , 'ın form durumuna dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Umarım Burak bugün bize gol atmaz." ifadesine yer veren Mancini, "Türkiye'ye büyük saygım var." dedi. Şenol Güneş, "Her şekilde yarış devam edecek ama kazandığımız zaman grubun dengelerinin değişeceğini düşünüyorum" ifadelerine yer verdi. Maçın yayın saati, kanalı, muhtemel 11'leri, hakemi ve oynanacak stadyum futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 10:28
Son dakika milli takım haberleri: EURO 2020 başlıyor! Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | A Milli Takım

'mız, EURO 2020'de ilk maçına çıkacak. Türkiye ile İtalya açılış maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, EURO 2020 ne zaman başlıyor? Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Son dakika milli takım haberleri: EURO 2020 başlıyor! Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | A Milli Takım

📺 TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - İtalya maçı 11 Haziran Cuma günü saat 22:00'de 'da oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Müsabakayı Hollandalı hakem yönetecek.

Son dakika milli takım haberleri: EURO 2020 başlıyor! Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | A Milli Takım

👉 TÜRKİYE - İTALYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Türkiye: , , , Merih, Umut, , , Kenan, Hakan, Yusuf, Burak

İtalya: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Jorginho, Locatelli, Barella, Berardi, Insigne, Immobile

Son dakika milli takım haberleri: EURO 2020 başlıyor! Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | A Milli Takım

TÜRKİYE - İTALYA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Avrupa Şampiyonası'nda 11 Haziran'da oynanacak olan İtalya - Türkiye açılış mücadelesinde Hollandalı hakem düdük çalacak. 24 Mart 2016 tarihinde , İsveç ile bir hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti. Ay-yıldızlıların rakibini 2-1 mağlup ettiği mücadeleyi Makkelie yönetmişti.

Son dakika milli takım haberleri: EURO 2020 başlıyor! Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | A Milli Takım

📋 A MİLLİ TAKIM TURNUVA TAKVİMİ!

11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)

12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

Son dakika milli takım haberleri: EURO 2020 başlıyor! Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | A Milli Takım

A MİLLİ TAKIM'IMIZ EURO 2020 KADROSU

'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Defans: Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Kabak (Schalke 04), Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha: Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı (), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cengiz Ünder (Roma), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Brentford)

Son dakika milli takım haberleri: EURO 2020 başlıyor! Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | A Milli Takım

💪 TRİBÜNDE 18 BİN KİŞİ OLACAK

72 bin 698 seyirci kapasiteli Roma Olimpiyat Stadı'nda, pandemi önlemleri nedeniyle 18 bin taraftar yer alacak. A Milli Futbol Takımı'nı, Avrupa'da yaşayan 3 bin seyirci destekleyebilecek. İtalya Hükümeti, Türkiye'den maça gelmek isteyenlere yasak getirirken, Avrupa'da oturum izni bulunan Türk vatandaşlarının ise karşılaşmaya girebileceğini belirtti. Dün itibariyle birçok Avrupa ülkesinde yaşayan Türk vatandaşları, karşılaşmanın oynanacağı Roma'ya gelmeye başladı.

Son dakika milli takım haberleri: EURO 2020 başlıyor! Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | A Milli Takım

🏆 MİLLİLERDE 3 İSİM İKİNCİ KEZ BU ARENADA

'nın 26 kişilik kadrosunda yer alan isimlerden , Tufan ve Hakan Çalhanoğlu dışındaki 23 futbolcu, kariyerinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek. Teknik Direktörü de, ay-yıldızlı ekibin başında 77. karşılaşmasına çıkacak. Bugüne kadar oynanan 76 maçta milliler, bu karşılaşmalarda 37 galibiyete imza atarken, 22 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Milliler, 17 karşılaşmada ise rakiplerine mağlup oldu.

Son dakika milli takım haberleri: EURO 2020 başlıyor! Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | A Milli Takım

İTALYA 7 MAÇTIR GOL YEMİYOR! 28 MAÇTIR YENİLMİYOR...

İtalya Milli Takımı bugüne kadar 4 kez Dünya Kupası'nı müzesine götürürken, 1 kez de Avrupa Şampiyonu olmayı başardı. 1968 yılında bu kupayı kazanan Gök Maviler, 2000 yılında Fransa'ya, 2012 yılında ise İspanya'ya finalde kaybetti. FIFA Dünya Sıralaması'nda 7. sırada yer alan İtalya, teknik direktörlük görevine 'nin gelmesinin ardından iyi bir ivme yakaladı. Son 28 resmi maçında mağlubiyet görmeyen İtalya, son 7 maçını da kazanırken, kalesinde gol görmedi. Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gruptaki 10 maçı da galibiyetle tamamlayan Mancini'nin ekibi, rakip filelere 37 gol atıp, ağlarında ise sadece 4 gol gördü. 26 kişilik kadroda Chelsea forması giyen Emerson ve Jorginho ile PSG forması giyen Veratti ve Florenzi dışındaki 22 futbolcu, İtalya Serie A'da forma giyiyor.

Son dakika milli takım haberleri: EURO 2020 başlıyor! Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | A Milli Takım

👉 ROBERTO MANCINI: TÜRKİYE'YE BÜYÜK SAYGIM VAR

Mancini, çevrim içi düzenlenen basın toplantısına savunma oyuncusu Giorgio Chiellini ile birlikte katıldı.

Açılış maçlarının zor olduğunu belirten İtalyan teknik adam, "İlk maç, çok zor bir maç olacak. Rahat bir şekilde bu maça hazırlandık ve amacımız tabii ki kazanmak. Çok zor ama bundan keyif de almamız gerekiyor. Türkiye'ye büyük saygım var çünkü çok güçlü bir takım. İyi hazırlandık. Bildiğimiz şeyleri yapacağız ve zor maç olsa da rahat bir şekilde oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Son dakika milli takım haberleri: EURO 2020 başlıyor! Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | A Milli Takım

CHIELLINI: YARINKİ MÜSABAKA KOLAY BİR MAÇ DEĞİL!

Çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini anlatan Chiellini, "Biz en iyi şekilde hazırlandık. Yarın sahada bu belli olacak. Büyük bir coşku ile buraya geldik. Birçok güçlük olacak. Yarınki müsabaka kolay bir maç değil. Burada büyük bir denge olacak. Zor bir maç olacak ama kazanmaya hazırız. Bence harika bir akşam yaşanacak. Çok iyi hazırlandık, iyi bir kamp dönemi geçirdik. Yarınki maçın harika geçmesini bekliyoruz." diye konuştu.

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