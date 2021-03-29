Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika: TFF'den seyirci açıklaması! "Uygun bulunmamıştır"

Son dakika: TFF'den seyirci açıklaması! "Uygun bulunmamıştır"

Son dakika spor haberi... G Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım'ımızın Salı günü oynayacağı Letonya maçı öncesi TFF seyirci konusuna ilişkin kararını açıkladı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 17:36 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 17:40
Son dakika: TFF'den seyirci açıklaması! "Uygun bulunmamıştır"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, G Grubu'nda yarın Türkiye ile Letonya arasındaki karşılaşmanın seyircisiz oynanacağını açıkladı.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın saat 21.45'te oynanacak karşılaşmayla ilgili TFF Sağlık Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin seyri ile ilgili son gelişmeler üzerine TFF Sağlık Kurulu yeni bir değerlendirme yapmıştır.

Yeni tedbirler ve önlemler alınması gerekebilecek bu dönemde, riskler oluşturacak uygulamalar yapılmaması ve seyircili maç oynanması gibi etkinliklerin düzenlenmemesi hususunda TFF Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır.

TFF Yönetim Kurulu ile paylaşılan bu görüş doğrultusunda, A Milli Takımımızın 30 Mart Salı günü oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçına seyirci alınması uygun bulunmamıştır."

SON DAKİKA