Türkiye-Letonya maçının biletleri satışa çıkıyor!

A Milli Takım'ın Letonya ile 30 Mart Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçının biletleri 29 Mart Pazartesi saat 15.00'te satışa çıkıyor.

Letonya mücadelesi ile 1,5 yıl aradan sonra seyircili ilk maçına çıkacak Milli Takım Dünya Kupası Elemeleri'nde grubun ilk maçında Hollanda'yı 4-2'lik skorla geçtikten sonra Norveç'i İspanya'nın Malaga kentinde 3-0'lık net bir sonuçla mağlup etti.

ÜÇÜNCÜ MAÇ OLİMPİYAT STADI'NDA

Stadyumun yüzde 15 kapasitesi oranında satışa sunulacak biletler, sadece www.passo.com.tr internet sitesi üzerinden alınabilecek. Bilet alacak her taraftar için HES kodu zorunluluğu bulunuyor. Bir kişi, her bilet için ilgili kişilerin kimlik bilgileri ve HES kodları ile en fazla 5 bilet alabilecek.

BİLET FİYATLARI BELİRLENDİ

Türkiye-Letonya maçının bilet fiyatları 25 ve 50 TL olarak belirlendi.

TÜRKİYE LETONYA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Letonya maçı, 30 Mart Salı günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma ekran başından canlı izlenebilecek.

TRİBÜNDE KAÇ SEYİRCİ OLACAK?

Türkiye-Letonya karşılaşmasını 76.761 seyirci kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Türkiye - Letonya maçını 11.514 taraftar seyredecek.