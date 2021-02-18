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Son dakika spor haberleri: 'ın sıralaması değişti mi? açıkladı

Son dakika spor haberleri: internet sitesinden şubat ayı dünya sıralaması açıkladı. 'mız 32. sıradaki yerini korudu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 16:10
Son dakika spor haberleri: A Milli Takım'ın sıralaması değişti mi? FIFA açıkladı

resmi internet sitesinden şubat ayı dünya sıralamasını açıkladı.

'mız, 32'nci basamaktaki yerini korudu.

2020 yılını 1487 puanla 32. sırada tamamlayan 'nin klasmandaki yerinde değişiklik yaşanmadı.

'nın 1780 puanla zirvede yer aldığı klasmanda, 1755 puanlı ikinci, 1743 puanlı üçüncü sırada bulunuyor.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim
1 Belçika 1780 -
2 Fransa 1755 -
3 Brezilya 1743 -
4 İngiltere 1670 -
5 Portekiz 1662 -
6 İspanya 1645 -
7 Arjantin 1642 -
8 Uruguay 1639 -
9 Meksika 1632 -
10 İtalya 1625 -

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