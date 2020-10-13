Haberler A Milli Futbol Takımı Milli takım teknik direktörü: Şenol Güneş'ten İrfan Can Kahveci cevabı!

teknik direktörü: 'ten İrfan Can Kahveci cevabı!

A 'mızın Uluslar Ligi'nde ile karşı karşıya geleceği maç öncesi ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deneyimli teknik adam, İrfan Can Kahveci'nin karantinadan dolayı milli takıma katılmadığını ifade etti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 18:05 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 19:35
Milli takım teknik direktörü: Şenol Güneş'ten İrfan Can Kahveci cevabı!

A 'da ve 'den önemli açıklamalar geldi. İngiltere ekiplerinden Leicester City'e transfer olan yıldız futbolcumuz, hayalinin uzun yıllar bu ligde oynamak olduğunu söylerken, Şenol Güneş ise ay-yıldızlıların ve 'nda yer alacağını ifade etti. İşte o açıklamalar...

Cengiz Ünder: Ben her zaman hazırım. Oynamayı bekliyorum. Çok iyi çalışıyorum. Sonradan girmek, 11 oynamak hocamızın takdiri. Ne zaman forma şansı gelirse, elimden geleni yaparım.

Herkes eski performansımı konuşuyor ama sakatlıklardan sonra kötü bir performansım da olmadı. Pandemi öncesinde sürekli oynadım. Sonrasında oynamadım. Kötü oynamadım, iyi mücadele ettim, performansımın üstüne koydum.

Şimdi Leicester'dayım. Hedeflerimden biri Premier Lig'de oynamaktı. Hayalim, Premier Lig'de yıllarca oynamak.

Şenol Güneş: Konuşabiliyorsak ne güzel, demek ki sağlıklıyız. Her zaman en önemli şey sağlık. Olağanüstü bir durum var. Neyin ne olacağını siz de bilemiyorsunuz. Gerginlikler oluyor. Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle 'a karşı oynayamayacak.

Umut veriyoruz. Bu takım 2021 Avrupa Şampiyonası'na ve 2022 Dünya Kupası'na gidecek. 5-10 yıla damga vurmasını bekliyoruz bu takımın. Eleştirilerde doğrular varsa dinleriz, yoksa dinlemeyiz çöpe atarız.

zaman zaman tökezlese bile kurumsal kimliğini çok iyi oturdu. Almanya gibi olmak istiyoruz. Bu takım galibiyetlere alışan bir grup. 'yı yendiğimiz gibi iyi oyunlarımızı sürekli hale getirmeliyiz.

İrfan Can Kahveci hakkındaki görüşleri ve yorumları sonraya bırakıyorum. Herkes işine geleni anladığı için şu an konuşmaya gerek yok. İrfan, milli takıma çağrıldı. İrfan Can, karantinadan dolayı milli takıma katılamadı. Spekülasyonlara gerek yok. Güzel ve doğru konuşmak için esasında sabrediyorum, şükrediyorum, dinliyorum, susuyorum, yeri geldiğinde cevap veriririm diye düşünüyorum.

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