Milli takım teknik direktörü: Şenol Güneş'ten İrfan Can Kahveci cevabı!

A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş ve Cengiz Ünder'den önemli açıklamalar geldi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'e transfer olan yıldız futbolcumuz, hayalinin uzun yıllar bu ligde oynamak olduğunu söylerken, Şenol Güneş ise ay-yıldızlıların Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda yer alacağını ifade etti. İşte o açıklamalar...



Cengiz Ünder: Ben her zaman hazırım. Oynamayı bekliyorum. Çok iyi çalışıyorum. Sonradan girmek, 11 oynamak hocamızın takdiri. Ne zaman forma şansı gelirse, elimden geleni yaparım.

Herkes eski performansımı konuşuyor ama sakatlıklardan sonra kötü bir performansım da olmadı. Pandemi öncesinde sürekli oynadım. Sonrasında oynamadım. Kötü oynamadım, iyi mücadele ettim, performansımın üstüne koydum.

Şimdi Leicester'dayım. Hedeflerimden biri Premier Lig'de oynamaktı. Hayalim, Premier Lig'de yıllarca oynamak.

Şenol Güneş: Konuşabiliyorsak ne güzel, demek ki sağlıklıyız. Her zaman en önemli şey sağlık. Olağanüstü bir durum var. Neyin ne olacağını siz de bilemiyorsunuz. Gerginlikler oluyor. Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle Sırbistan'a karşı oynayamayacak.



Umut veriyoruz. Bu takım 2021 Avrupa Şampiyonası'na ve 2022 Dünya Kupası'na gidecek. 5-10 yıla damga vurmasını bekliyoruz bu takımın. Eleştirilerde doğrular varsa dinleriz, yoksa dinlemeyiz çöpe atarız.



Almanya zaman zaman tökezlese bile kurumsal kimliğini çok iyi oturdu. Almanya gibi olmak istiyoruz. Bu takım galibiyetlere alışan bir grup. Fransa'yı yendiğimiz gibi iyi oyunlarımızı sürekli hale getirmeliyiz.

İrfan Can Kahveci hakkındaki görüşleri ve yorumları sonraya bırakıyorum. Herkes işine geleni anladığı için şu an konuşmaya gerek yok. İrfan, milli takıma çağrıldı. İrfan Can, karantinadan dolayı milli takıma katılamadı. Spekülasyonlara gerek yok. Güzel ve doğru konuşmak için esasında sabrediyorum, şükrediyorum, dinliyorum, susuyorum, yeri geldiğinde cevap veriririm diye düşünüyorum.