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04 Eylül 2020, Cuma
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Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takımımızın Sırbistan maçı hakemi açıklandı!

Son dakika: -Türkiye maçını yönetecek

Son dakika: Sırbistan-Türkiye maçını Aleksei Kulbakov yönetecek

A Milli Futbol Takımımızın Uluslar B Ligi 3. Grup'ta ile 6 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Belaruslu hakem yönetecek.

Uluslar Ligi 3. Grup karşılaşmalarına Macaristan mağlubiyetiyle başlayan A ikinci maçında ile kozlarını paylaşacak. 6 Eylül'de deplasmanda oynanacak olan mücadelenin hakemi belli oldu.

internet sitesinde yer alan bilgiye göre, milli takımın Sırbistan ile oynayacağı karşılaşmada görev yapacak. Kulbakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Viktor Shimusik olacak.

Sırbistan ile Türkiye arasındaki karşılaşma TSİ 21.45'te Rajko Mitic Stadı'nda oynanacak.

  1. 04.09.2020
  2. Güncelleme: 04.09.2020 14:30
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