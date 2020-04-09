Milli futbolcumuz Yunus Mallı'nın karantinada olduğu açıklandı . - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
09 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler A Milli Futbol Takımı Milli futbolcu karantinaya alındı!

Milli futbolcumuz 'nın karantinada olduğu açıklandı .

Milli futbolcumuz Yunus Mallı'nın karantinada olduğu açıklandı .

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü spor dünyasında da derinden hissedildi.Son dakika alınan bilgiye göre 'da forma giyen milli futbolcumuz 'nın da karantina da olduğu öğrenildi.

Alman basınında yer alan haberlerde, Union Berlin Teknik Direktörü Urs Fischer'in, 28 yaşındaki oyuncunun karantinada olduğunu ve antrenmanlara katılamadığını açıkladığı belirtildi.

Fischer'in, 'ya yeni tip corona virüsü (Covid-19) teşhisi konulup konulmadığı veya oyuncunun virüs tespit edilen bir kişiyle temasta olup olmadığına ilişkin ayrıntı vermediği ifade edildi.

Öte yandan, video konferans yoluyla bazı gazetecilere açıklama yapan Fischer'in, ilk önce konunun bilindiğini sandığı, ancak öyle olmadığını öğrenince basın mensuplarından bunu kendilerine saklamalarını istediği de kaydedildi.

  1. 09.04.2020
  2. Güncelleme: 09.04.2020 15:16
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