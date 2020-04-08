Mourinho karantina dinlemedi! Böyle görüntülendiler
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Ada'da gündem oldu. Deneyimli çalıştırıcı, sosyal izolasyon kurallarının uygulandığı ülkede açık havada idmana çıkardı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiliz ekibi Tottenham'ın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, yine adından söz ettirmeyi başardı. Corona virüsü salgınının aniden yükseldiği Ada'da sosyal izolasyon kurallarına dikkat edilmesi gerektiği her gün hükümet tarafından söylense de tecrübeli antrenör bu çağrıya kulak asmadı.
Davinson Sanhcez, Ryan Sessegnon ve Tanguy Ndombele'ye açık havada antrenman yaptıran Mourinho'nun, oyuncularında herhangi bir önlem almaması büyük tepki çekti.
Oyuncuların yaptığı idman, yoldan geçenler tarafından saniye saniye kameralara kaydedildi.
???? Tottenham Hotspur players on a run in Hadley Wood as Spurs players independently continue to train.— Last Word On Spurs?? (@LastWordOnSpurs) April 7, 2020
[@MikalisYid]#THFC #COYSpic.twitter.com/sIHAL1KuOb
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