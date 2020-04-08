Jose Mourinho karantina dinlemedi! Böyle görüntülendiler - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
08 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Mourinho karantina dinlemedi! Böyle görüntülendiler

Mourinho karantina dinlemedi! Böyle görüntülendiler

Mourinho karantina dinlemedi! Böyle görüntülendiler

ekiplerinden Tottenham'ın Portekizli teknik direktörü , Ada'da gündem oldu. Deneyimli çalıştırıcı, sosyal izolasyon kurallarının uygulandığı ülkede açık havada idmana çıkardı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiliz ekibi Tottenham'ın Portekizli teknik direktörü , yine adından söz ettirmeyi başardı. Corona virüsü salgınının aniden yükseldiği Ada'da sosyal izolasyon kurallarına dikkat edilmesi gerektiği her gün hükümet tarafından söylense de tecrübeli antrenör bu çağrıya kulak asmadı.

Davinson Sanhcez, Ryan Sessegnon ve Tanguy Ndombele'ye açık havada antrenman yaptıran Mourinho'nun, oyuncularında herhangi bir önlem almaması büyük tepki çekti.

Oyuncuların yaptığı idman, yoldan geçenler tarafından saniye saniye kameralara kaydedildi.

  1. 08.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mourinho karantina dinlemedi! Böyle görüntülendiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA