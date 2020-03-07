EURO 2020 sürprizi! Şenol Güneş ve Adem Büyük....

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için aday kadroya çağrılması gümdeme gelen Adem Büyük'e daha fazla şans verecek.

Milliyet'in haberine göre, Cenk Tosun'un sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından Adem Büyük milli takım forveti için en büyük alternatif görünürken, Terim de, ay-yıldızlı takımı düşünerek bu kararı aldı. Adem'le özel bir görüşme yapılırken, bu durum kendisine de anlatıldı.

Bu sezon 3. forvet olarak transfer edilmesine karşın verilen şansları iyi kullanan tecrübeli futbolcu, Falcao ve Andone'yi aratmamıştı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de Adem'in performansını yakından takip edeceği belirtildi.