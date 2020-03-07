EURO 2020 sürprizi! Şenol Güneş ve Adem Büyük... | Adem Büyük EURO 2020'ye gidecek mi? - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
07 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler A Milli Futbol Takımı Şenol Güneş'ten sürpriz! Galatasaraylı yıldız...

EURO 2020 sürprizi! ve ....

EURO 2020 sürprizi! Şenol Güneş ve Adem Büyük....

'ımız için sürpriz gelişme... Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'de forma giyen golcümüz Cenk Tosun'un uzun sürecek sakatlığının açıklanmasının ardından alternatif arayışına giren , aradığı ismi buldu. Tecrübeli teknik direktörün, ligin geri kalanında oynanacak karşılaşmalarda Galatasaraylı 'ü izleyeceği öğrenildi. Öte yandan de, Adem'e özel forma şansı verecek. İşte detaylar...

Galatasaray Teknik Direktörü , 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için aday kadroya çağrılması gümdeme gelen 'e daha fazla şans verecek.

Milliyet'in haberine göre, Cenk Tosun'un sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından Adem Büyük forveti için en büyük alternatif görünürken, Terim de, ay-yıldızlı takımı düşünerek bu kararı aldı. Adem'le özel bir görüşme yapılırken, bu durum kendisine de anlatıldı.

Bu sezon 3. forvet olarak transfer edilmesine karşın verilen şansları iyi kullanan tecrübeli futbolcu, Falcao ve Andone'yi aratmamıştı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de Adem'in performansını yakından takip edeceği belirtildi.

  1. 07.03.2020
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