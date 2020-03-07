EURO 2020 sürprizi! Şenol Güneş ve Adem Büyük....
Milli Takım'ımız için sürpriz gelişme... Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'de forma giyen golcümüz Cenk Tosun'un uzun sürecek sakatlığının açıklanmasının ardından alternatif arayışına giren Şenol Güneş, aradığı ismi buldu. Tecrübeli teknik direktörün, ligin geri kalanında oynanacak karşılaşmalarda Galatasaraylı Adem Büyük'ü izleyeceği öğrenildi. Öte yandan Fatih Terim de, Adem'e özel forma şansı verecek. İşte detaylar...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için aday kadroya çağrılması gümdeme gelen Adem Büyük'e daha fazla şans verecek.
Milliyet'in haberine göre, Cenk Tosun'un sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından Adem Büyük milli takım forveti için en büyük alternatif görünürken, Terim de, ay-yıldızlı takımı düşünerek bu kararı aldı. Adem'le özel bir görüşme yapılırken, bu durum kendisine de anlatıldı.
Bu sezon 3. forvet olarak transfer edilmesine karşın verilen şansları iyi kullanan tecrübeli futbolcu, Falcao ve Andone'yi aratmamıştı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de Adem'in performansını yakından takip edeceği belirtildi.
- 07.03.2020
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
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Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
EURO 2020 sürprizi! Şenol Güneş ve Adem Büyük.... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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