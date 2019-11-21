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21 Kasım 2019, Perşembe
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Milli Takım'da en fazla süreyi Başakşehirli futbolcular aldı

Milli Takım'da en fazla süreyi Başakşehirli futbolcular aldı

yer aldığı H Grubu'nda oynadığı 10 maçta, Medipol Başakşehir'in 4 futbolcusu Mert Günok, , İrfan Can Kahveci ve , toplam 1807 dakika görev yaptı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde grubunu ikinci sırada bitirerek büyük bir başarıya imza atan A Milli Futbol Takımı'nda, oyuncuları en fazla süre alan kulüp Medipol Başakşehir oldu.

yer aldığı H Grubu'nda oynadığı 10 maçta, turuncu-lacivertli kulübün 4 futbolcusu Mert Günok, , İrfan Can Kahveci ve , toplam 1807 dakika görev yaptı.

Bu alanda Medipol Başakşehir'i 4'er futbolcusu milli takımın grup eleme maçlarında görev yapan Fenerbahçeli oyuncular 1317 dakika (Ozan Tufan, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu ve Deniz Türüç) ve Beşiktaşlı futbolcular 1095 dakika (Burak Yılmaz, Dorukhan Toköz, Güven Yalçın ve Gökhan Gönül) ile takip etti.

Milli takımın grubunda oynadığı 10 maçta görev yapan tek Galatasaraylı futbolcu ise toplam 91 dakika ile oldu.

Avrupa kulüpleri arasında ise kadrosunda Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı bulunduran Fransız ekibi Lille, 1010 dakika ile sıralamada 4. sıranın sahibi oldu.

Oyuncuları A Milli Takımda en fazla süre alan kulüpler sıralamasında, Lille'in ardından ise Avrupa kulüpleri sıralandı. Lille, , Juventus, Milan, Everton, Le Havre, Leicester City, Celta Vigo, Roma ve Schalke 04'ün ardından Trabzonsporlu futbolcular 121 dakikayla sıralamada kendine yer bulabildi.

MERİH DEMİRAL ZİRVEDE

A Milli Futbol Takımının eleme grubunda oynadığı maçlarda toplam 34 futbolcu süre aldı.

Bu isimler arasında en fazla süre alan oyuncu ise 890 dakika ile oldu.

Merih, milli takımın grubunda oynadığı 10 maça da ilk 11'de başladı. İlk 9 maçın tamamında 90 dakikayı tamamlayan Merih, son oynanan Andorra mücadelesinin 80. dakikasında ise yerini 'e bıraktı.

Merih Demiral'ı, ilk 9 maçta kaleyi koruyan ve son maçta yerini Uğurcan Çakır'a bırakan Mert Günok, 810 dakika ile takip etti.

  1. 21.11.2019
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