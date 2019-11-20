A Milli Takım'a dev kazanç! İşte EURO 2020 gelirleri...
Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 23 puan toplayarak EURO 2020'ye katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımız, yaklaşık 58 milyon TL'lik geliri kasasına koydu. Turnuvada alınacak sonuçlar sonrası A Milli Takım'ın elde edeceği rakamlar da belli oldu. İşte EURO 2020 gelirleri...
20 Kasım 2019 Çarşamba 19:35
Güncelleme: 20.11.2019 19:35
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Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri, dün oynanan 10 karşılaşmayla tamamlandı.
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Alınan sonuçlar sonrası 20 takım, direkt olarak adını EURO 2020'ye adını yazdırdı.
H Grubu'nda bulunan A Milli Futbol Takımımız, Fransa'nın ardından grubu ikincilikte tamamladı.
Turnuvaya 3. torbadan katılmaya hak kazanan A Milli Takım, 9.25 milyon euro'luk (58 milyon TL) geliri de kasasına koydu.
Öte yandan turnuvada alınacak sonuçlar sonrası elde edilecek gelirler de belli oldu.