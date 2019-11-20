A Milli Takım'a dev kazanç! İşte EURO 2020 gelirleri...

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 23 puan toplayarak EURO 2020'ye katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımız, yaklaşık 58 milyon TL'lik geliri kasasına koydu. Turnuvada alınacak sonuçlar sonrası A Milli Takım'ın elde edeceği rakamlar da belli oldu. İşte EURO 2020 gelirleri...

20 Kasım 2019 Çarşamba 19:35 Güncelleme: 20.11.2019 19:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





