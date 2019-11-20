Hakan Çalhanoğlu'ndan Alman basınına 'asker selamı' açıklaması! "Çok yazık" - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
20 Kasım 2019, Çarşamba
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'ndan Alman basınına '' açıklaması! "Çok yazık"

Hakan Çalhanoğlu'ndan Alman basınına 'asker selamı' açıklaması! "Çok yazık"

'nın '' soruşturması 'den büyük tepki alırken, İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Milli futbolcumuz konuyla ilgili Alman basınına demeç verdi. Çalhanoğlu, Türk futbolcuların Avrupa'da 'asker selamı' nedeniyle kötü gösterilmesinin hiç doğru olmadığını söyledi.

Sport Bild'e konuşan Milli futbolcumuz '' ile ilgili 'nin maruz bırakıldığı durumla alakalı olarak şu ifadeleri kullandı:

"Asker selamını ordumuza, askerlerimize gönderdik. Futbolcular siyasetten konuşmaktan hoşlanmaz. Selam vererek askerlerimizin sağ salim dönmeleri adına onları motive etmek istedik."

"BU MUAMELEYE MARUZ BIRAKILMAK ÇOK YAZIK"

"Hiçbir şekilde bir politik simge veya provokasyonla alakası yoktu. Hepimiz barış yanlısıyız. Bu nedenle, Türk futbolcuların böyle kötü bir muameleye maruz bırakılması çok yazık."

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  1. 20.11.2019
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