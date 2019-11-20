Hakan Çalhanoğlu'ndan Alman basınına 'asker selamı' açıklaması! "Çok yazık"

Sport Bild'e konuşan Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 'asker selamı' ile ilgili Türkiye'nin maruz bırakıldığı durumla alakalı olarak şu ifadeleri kullandı:

"Asker selamını ordumuza, askerlerimize gönderdik. Futbolcular siyasetten konuşmaktan hoşlanmaz. Selam vererek askerlerimizin sağ salim dönmeleri adına onları motive etmek istedik."

"BU MUAMELEYE MARUZ BIRAKILMAK ÇOK YAZIK"

"Hiçbir şekilde bir politik simge veya provokasyonla alakası yoktu. Hepimiz barış yanlısıyız. Bu nedenle, Türk futbolcuların böyle kötü bir muameleye maruz bırakılması çok yazık."