Hakan Çalhanoğlu'ndan Alman basınına 'asker selamı' açıklaması! "Çok yazık"
UEFA'nın 'asker selamı' soruşturması Türkiye'den büyük tepki alırken, İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu konuyla ilgili Alman basınına demeç verdi. Çalhanoğlu, Türk futbolcuların Avrupa'da 'asker selamı' nedeniyle kötü gösterilmesinin hiç doğru olmadığını söyledi.
Sport Bild'e konuşan Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 'asker selamı' ile ilgili Türkiye'nin maruz bırakıldığı durumla alakalı olarak şu ifadeleri kullandı:
"Asker selamını ordumuza, askerlerimize gönderdik. Futbolcular siyasetten konuşmaktan hoşlanmaz. Selam vererek askerlerimizin sağ salim dönmeleri adına onları motive etmek istedik."
"BU MUAMELEYE MARUZ BIRAKILMAK ÇOK YAZIK"
"Hiçbir şekilde bir politik simge veya provokasyonla alakası yoktu. Hepimiz barış yanlısıyız. Bu nedenle, Türk futbolcuların böyle kötü bir muameleye maruz bırakılması çok yazık."
- 20.11.2019
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Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
Hakan Çalhanoğlu'ndan Alman basınına 'asker selamı' açıklaması! "Çok yazık" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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