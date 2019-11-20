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Hakan Çalhanoğlu oynamak istediği takımları açıkladı!
İtalyan devi Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Alman basınına konuştu. Yıldız isim oynamak istediği takımları açıklarken, çarpıcı bir itirafta da bulundu.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
20 Kasım 2019 Çarşamba 13:47
İtalya Serie A takımlarından Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım'da gösterdiği performansla öne çıkan isimlerden oldu.
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EURO 2020 Elemeleri'nde başarılı maçlar çıkartan milli yıldız, Alman basınından Sport Bild'e konuştu.
Geleceğine dair önemli açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu'nun sözlerinden öne çıkanlar şöyle;
Almanya'da büyüdüm. Burada insanlarla İtalyanca konuşmayı seviyorum ama Almanca'yı pek sevmiyorum.
Sportif açıdan amacım elbette Bayern Münih ve Borussia Dortmund gibi Almanya'nın büyük takımlarında forma giymek.