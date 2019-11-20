Hakan Çalhanoğlu oynamak istediği takımları açıkladı! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Kasım 2019, Çarşamba
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Hakan Çalhanoğlu oynamak istediği takımları açıkladı!

İtalyan devi Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Alman basınına konuştu. Yıldız isim oynamak istediği takımları açıklarken, çarpıcı bir itirafta da bulundu.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

20 Kasım 2019 Çarşamba 13:47
Hakan Çalhanoğlu oynamak istediği takımları açıkladı!

İtalya Serie A takımlarından Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım'da gösterdiği performansla öne çıkan isimlerden oldu.

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Hakan Çalhanoğlu oynamak istediği takımları açıkladı!

EURO 2020 Elemeleri'nde başarılı maçlar çıkartan milli yıldız, Alman basınından Sport Bild'e konuştu.

Hakan Çalhanoğlu oynamak istediği takımları açıkladı!

Geleceğine dair önemli açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu'nun sözlerinden öne çıkanlar şöyle;

Hakan Çalhanoğlu oynamak istediği takımları açıkladı!

Almanya'da büyüdüm. Burada insanlarla İtalyanca konuşmayı seviyorum ama Almanca'yı pek sevmiyorum.

Hakan Çalhanoğlu oynamak istediği takımları açıkladı!

Sportif açıdan amacım elbette Bayern Münih ve Borussia Dortmund gibi Almanya'nın büyük takımlarında forma giymek.

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