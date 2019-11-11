Türkiye - İzlanda maçı hakemi belli oldu! - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
11 Kasım 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler A Milli Futbol Takımı Haberleri Türkiye - İzlanda maçının hakemi belli oldu!

- İzlanda maçının hakemi belli oldu!

Türkiye - İzlanda maçının hakemi belli oldu!

Elemeleri'nde -İzlanda maçını Federasyonu'ndan yönetecek.

, Elemeleri'nde 'nin sahasında İzlanda ile karşılaşacağı maçı İngiliz hakem 'ın yöneteceğini açıkladı.

A Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 14 Kasım Perşembe günü İzlanda ile yapacağı karşılaşmayı, İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İstanbul'da Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada, Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.

  1. 11.11.2019
  2. Güncelleme: 11.11.2019 16:54
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye - İzlanda maçının hakemi belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN