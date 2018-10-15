A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup üçüncü maçında Rusya'ya 2-0 yenilmesi, İsveç basınında geniş yer buldu.
''Ruslar Uluslar Ligi'ni garantiye aldı'' başlığını kullanan Aftonbladet gazetesi, sonucun İsveç'e de yaramadığının altını çizdi.
İsveç devlet televizyonu SVT'nin internet sayfasında ise karşılaşmayla ilgili "Fenerbahçe'nin futbolcusu galibiyeti hazırladı." ifadesi kullanıldı.
- 14.10.2018 23:35
- Güncelleme: 15.10.2018 01:28
-
Harry Kewell: "Türkiye'de futbola yeniden aşık oldum"
Toplam 1
Yorum
GS Evet futbola aşık oluyorlar ama vergisiz aldıkları milyonlarca euro buna etki olmuyor mu ? yaş 30 u geçtimi Türkiye,Rusya,Çin ve Arap ülkele
-
Milli Takım'ımız tarihinde bunu başaramadı!
Toplam 6
Yorum
Dost TFF başındakiler luceskunun masallarına inanıyormu merak ediyorum. İnanıyorsa biz futboldan anlamıyoruz.
-
Milli Takım'ımız tarihinde bunu başaramadı!
Toplam 6
Yorum
Dost Süper ligdeki hocaları onaltısı türk biri yabancı. Milli takımın başında neden yabancı hoca?
Türkiye'nin Rusya yenilgisi İsveç basınında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.