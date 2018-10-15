Türkiye'nin Rusya yenilgisi İsveç basınında – Fotomaç – 15 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ekim 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    'nin yenilgisi basınında

    <a href="/index/turkiye?id=a5c5b620-8592-482f-bee7-76e6474642cf" class="" rel="tag">Türkiye</a>'nin <a href="/index/rusya?id=21305be7-8d8a-4e9c-a836-bb12ab382dc6" class="" rel="tag">Rusya</a> yenilgisi <a href="/index/isvec?id=c94fdf65-9ea2-433c-9c4e-ad70c009ce66" class="" rel="tag">İsveç</a> basınında

    A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar B Ligi 2. Grup üçüncü maçında 'ya 2-0 yenilmesi, basınında geniş yer buldu.

    Ülkenin önde gelen gazetesi Expressen, ''Skor, için kabus'' başlığını atarken, 'nin 'e yenilmesinin ardından 'in liderlik şansının zora girdiği belirtildi.

    ''Ruslar Uluslar Ligi'ni garantiye aldı'' başlığını kullanan Aftonbladet gazetesi, sonucun 'e de yaramadığının altını çizdi.

    İsveç devlet televizyonu SVT'nin internet sayfasında ise karşılaşmayla ilgili "'nin futbolcusu galibiyeti hazırladı." ifadesi kullanıldı.
    1. 14.10.2018 23:35
    2. Güncelleme: 15.10.2018 01:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'nin yenilgisi basınında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN