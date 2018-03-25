Milli takım Antalya’daki son çalışmasını yaptı – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    ’daki son çalışmasını yaptı

    Milli takım Antalya’daki son çalışmasını yaptı

    A Milli takımı, Karadağ ile oynayacağı özel maçın ’daki son antrenmanını gerçekleştirdi. A da takımdan ayrı, ise takımla birlikte çalıştı.

    A Milli takımı, Karadağ ile oynayacağı özel maçın 'daki son antrenmanını gerçekleştirdi. A da takımdan ayrı, ise takımla birlikte çalıştı.

    A Milli Futbol takımı, 27 Mart Salı günü Karadağ ile oynayacağı özel maçın Antalya'daki son antrenmanını gerçekleştirdi. Basın mensuplarına ilk 15 dakikası açık olan antrenmanda milliler çalışmaya koşuyla başladı. Koşunun ardından 5'e 2 top kapma mücadelesi ile devam eden antrenmana sakatlığı bulunan Enes Ünal, katılmadı. A Milli takımda sakatlığından dolayı İrlanda Cumhuriyeti maçında oynayamayan Cengiz Ünder ise takımla birlikte çalıştı.
    A Futbol Takımı, Antalya'da yaptığı son çalışmanın ardından yarın sabah saat 10.00'da özel uçakla Karadağ'a gidecek. 27 Mart Salı günü saat 20.10'da başlayacak mücadeleyi Futbol Federasyonu'ndan Milorad Mazic yönetecek.
    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 19:02
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