Karadağ-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı
A Milli Futbol Takımı'nın, Karadağ ile 27 Mart Salı günü deplasmanda yapacağı hazırlık maçının biletleri satışa çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Şehir Stadı'nda TSİ 20.10'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin Milli Takım Taraftar Kulübü kırmızı üyeleri için internet üzerinden satışa sunulduğu bildirildi.
Müsabakanın bilet fiyatlarının Türk taraftarlar için 10 lira olduğu ifade edildi.
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 14:50
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Melo'dan F.Bahçe'ye küfür
Toplam 21
Yorum
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ Bir de iki tane büyük taraftarı var
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Oranlar açıklandı! Derbinin favorisi kim?
Toplam 20
Yorum
gs şampiyon olamaz galatasaray ligde şampiyonluk şansı olmayan tek takım. oynadığı derbilerin tamamını kaybetmiş. bundan sonraki derbileride kazanamaz.
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Melo'dan F.Bahçe'ye küfür
Toplam 21
Yorum
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ İki büyük taraftarının ne olduğu belli olan takımsınız doğru söylüyorsunuz
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