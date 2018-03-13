A Milli Takım Karadağ seferinde – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    A Karadağ seferinde

    A Milli Takım Karadağ seferinde
    A Milli Futbol Takımı'nın, 27 Mart Salı günü Karadağ ile Podgorica'da yapacağı özel maçın saati belli oldu. Podgorica'da oynanacak maç, saat 20.10'da başlayacak. İki takım, 29 Mayıs 2016'da özel maçta karşı karşıya gelmiş ve maçı 1-0 kazanmıştık. Milliler, bu karşılaşma öncesinde 23 Mart Cuma günü de saat 20.30'da İrlanda Cumhuriyeti'ni 'da ağırlayacak.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:15
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