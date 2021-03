Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman: Kabullenilmişliğe başkaldırı maçıydı

Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir, evinde Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Son iki haftadır kazanma zorunluluğumuzun mutlak hale geldiği maçlar oynuyoruz. Bir bütün olarak bakarsak ilk maçlarda biraz daha kendi adıma beklediklerim açısından daha az belirgin şeylerin gözüktüğü takımdan son iki haftada biraz daha oyun adına belirginleşen duruma geldik. Bu iki maçta kazanmak için yeterli olmadı. Geçen maçta ana problem topun ağır akmasıydı. Bugün bunu çevirme ve topu hızlandırma, önde oyunu rakibe kabul ettirip sonra topun hızını arttırdık. İlk yarı biraz daha dengeli gitti. Rakipli bir oyun futbol, rakibin de sizle ilgili puanları oluyor. İki tarafın da güçlerini birbirlerine kabul ettirme çabasıyla geçti ilk yarı. İkinci yarı bunu tersine çevirdik. İkinci yarı geldiğimden beri bu kaliteyi gözlemleme şansı oldu. Takım vites büyüttü. Oyunda yapılması gereken rakip kaleye gitmek için her türlü şeyi yaptık. Gol pozisyonları bulduk ancak Başakşehir'in bütün sezonunu anlatan ve bulunduğum dönemi anlatan hiç pozisyon yokken kaleye gelen ilk topta golle geriye düştük. Sonraki reaksiyon iyiydi. Ama daha sonra skoru istediğimiz hale getiremedik" diye konuştu.



"BENİM DERDİM STANDART"

Crivelli'nin iptal edilen penaltı pozisyonuyla alakalı da görüşlerini dile getiren Aykut Kocaman, "Verilen penaltı sonra iptal edilen penaltıda neden yanlış karar verdi? Veya yanlış kararı ısrar derdinde değilim. Derdim standart. O pozisyonda Ahmet ve Enzo aynı anda hamle yapıyorlar, Ahmet ayağının burnuyla topa dokunuyor sonrasında Enzo'nn ayaklarını yerden kesiyor. İlk topa dokunduğu için kararın düzeltilmesi gerekiyorsa doğrudur, ben de şunu iddia edebilirim, Enzo'nun önünde kalmış top ve düşürüldü diyebilirim. Galatasaray maçına bakıyoruz, ikinci goldeki penaltı hemen hemen temas yok gibi gözüküyor, ardından Göztepe ile oynadığımız maçta Jahovic'e hemen hemen temas yok gibi gözüküyor yine penaltı. Hakemlerin bu durumunu gözden geçirmek gerekiyor. Derdim, neden doğruyu verdiler değil. Derdim standart" cümlelerine yer verdi.



"HİÇ OLAMAMIŞ BİR ŞEYLER OLMAYACAĞI ANLAMINA GELMİYOR"

Turuncu-lacivertlilerin son 6 haftada sadece 2 gol atmasının hatırlatılarak, teknik adamlık kariyerinde daha önce böyle bir durumla karşılaşıp karşılaşmadığının sorulması üzerine Kocaman, "Ben teknik direktörlük serüvenimde iki defa ikisi de Konya'da olmak üzere aradan girdim. Hiç olmadı. Sadece atılan gol değil, puan açısından da olmadı. Hiç olamamış bir şeyler olmayacağı anlamına gelmiyor. Şu an bunları yaşıyoruz. Başakşehir'in başladığım durumla Konyaspor'a başladığım ana bakınca burada olumlu haller daha çokken böyle bir durumla karşılaştık" dedi.



"KABULLENİLMİŞLİĞE BAŞKALDIRI MAÇIYDI"

Turuncu-lacivertli takımın başına geçtiğinde kabullenilmişliği tarif eden gerekçeler gördüğünü aktaran Aykut Kocaman, "Bugünkü maç, bu kabullenilmişliğe başkaldırı maçıydı. Bugün kalitesini gösterdi takım. Beraber oynama ve yetenekli oyuncuların beraber oynarken neler yapabileceğini, sezonun en iyi mesafelerinden birini koşan, bugün kalitesiyle kabullenilmişliği biraz kırdığını gösterdi Başakşehir. Biraz kabullenilmişlik vardı, bunu kırdığımızı düşünüyorum" diye konuştu.