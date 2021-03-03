Başakşehir - Konyaspor: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir ile Konyaspor kozlarını paylaştı. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.
İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta konuk ekip Konya 792da Sokol Cikalleshi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Boz Baykuşlar bu gole 85'te Demba Ba ile yanıt verdi: 1-1.
Ligdeki galibiyet hasreti 10 maça çıkan Başakşehir, puanını 26'ya yükseltirken maç fazlasıyla 16. sıraya tırmandı. 12. basamaktaki Konyaspor ise puanını 32 yaptı.
MAÇTAN DAKİKALAR...
12'nci dakikada Crivelli, ceza sahası içinde Ahmet Çalık'ın müdahalesiyle yer kalınca hakem Ali Palabıyık önce penaltı noktasını gösterdi, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceleyen Palabıyık penaltı kararını iptal etti.
29'uncu dakikada hakemin avantaja bıraktığı pozisyonda sol kanattan topu alarak rakip ceza sahasına yönelen Sekidika'nın şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
41'inci dakikada Daci'nin ortasında Diomande'nin şutunda savunma müdahale etmek isterken top direğin yanından kornere çıktı.
45+4'üncü dakikada Skubic'in arka direkte kafa vuruşunda kaleci Volkan topu kontrol etti.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
57'nci dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasında Crivelli'nin kafasıyla dokunuşunda kaleci Eray gole izin vermedi.
71'inci dakikada Deniz'in ortasında Ponck kafayı vurdu. Top az farkla auta gitti.
79'uncu dakikada Konyaspor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Bytyqi'nin ortasında arka direkte topa buluşan Cikalleshi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
85'inci dakikada skora denge geldi. Aleksic'in kullandığı korner atışında Demba Ba topu kafayla ağlara gönderdi: 1-1.