Madrid merkezli İspanyol spor gazetesi Marca'da Alberto Rubio imzasıyla Mustafa Muhammed tanıtım haberi çıktı. 'Falcao'yu unutturan adam: Mustafa Muhammed' başlıklı analiz yazısı şöyle:
"MISIR'IN YENİ PİRAMİDİ, YENİ FİRAVUNU"
"Keops, Kefren, Menkaure... ve Mustafa Muhammed! Piramitlerin ülkesinde ortaya çıkan Mısır'ın yeni firavunu! Galatasaray'ın yeni 9 numarası, Avrupa'daki Mısır lejyonerlerinin son temsilcisi. Hossam Hassan, Mido, Amr Zaki, Elneny, Salah ve artık Mustafa Muhammed..."
"OPSİYONU KULLANMAYI DÜŞÜNÜYORLAR"
"Zamalek'in El Ehli'ye 2-1 kaybettiği Afrika Şampiyonlar Ligi finali sonrası Mustafa Muhammed, İstanbul'a gitmeye karar verdi. Galatasaray, satın alma opsiyonlu olarak 1.5 sezonluğuna kiralasa da şimdiden 3.3 milyon euro civarındaki opsiyonu kullanmayı düşünüyor."