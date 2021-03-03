Haberler Galatasaray Mostafa Mohamed Marca'nın manşetinde! "Falcao'yu unutturan adam"

'nın manşetinde! "Falcao'yu unutturan adam"

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların ara transfer sezonunda kadrosuna kattığı , attığı gollerle takımını zirveye taşırken, Avrupa'da ses getirmeye başladı. İspanya'nın en ünlü gazetesi , Mısırlı golcüyü manşetlerine taşırken, kendisinden övgü dolu yorumlarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 16:35 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 16:47
Mostafa Mohamed Marca'nın manşetinde! "Galatasaray onunla yenilmez"

Madrid merkezli İspanyol spor gazetesi 'da Alberto Rubio imzasıyla Mustafa Muhammed tanıtım haberi çıktı. 'Falcao'yu unutturan adam: Mustafa Muhammed' başlıklı analiz yazısı şöyle:

Mostafa Mohamed Marca'nın manşetinde! "Galatasaray onunla yenilmez"

"MISIR'IN YENİ PİRAMİDİ, YENİ FİRAVUNU"
"Keops, Kefren, Menkaure... ve Mustafa Muhammed! Piramitlerin ülkesinde ortaya çıkan Mısır'ın yeni firavunu! 'ın yeni 9 numarası, Avrupa'daki Mısır lejyonerlerinin son temsilcisi. Hossam Hassan, Mido, Amr Zaki, Elneny, Salah ve artık Mustafa Muhammed..."

Mostafa Mohamed Marca'nın manşetinde! "Galatasaray onunla yenilmez"

"OPSİYONU KULLANMAYI DÜŞÜNÜYORLAR"
"Zamalek'in El Ehli'ye 2-1 kaybettiği Afrika Şampiyonlar Ligi finali sonrası Mustafa Muhammed, İstanbul'a gitmeye karar verdi. , satın alma opsiyonlu olarak 1.5 sezonluğuna kiralasa da şimdiden 3.3 milyon euro civarındaki opsiyonu kullanmayı düşünüyor."

Mostafa Mohamed Marca'nın manşetinde! "Galatasaray onunla yenilmez"

"FALCAO'YU UNUTTURMAYI BAŞARDI"
"Mustafa Muhammed, Fatih Terim'in 4-1-4-1 taktiğinde şimdiden ilk 11'in değişmez oyuncusu oldu. Onyekuru, Gedson, Emre Kılınç / Belhanda, Arda Turan ve önlerinde Mustafa. Sakatlığından ötürü bir süredir oynayamayan Falcao'yu unutturmayı başardı."

Mostafa Mohamed Marca'nın manşetinde! "Galatasaray onunla yenilmez"

"MUSTAFA İLE GALATASARAY YENİLMEZ"
"Süper Lig'deki 5 maçında 6 gol ve kupada da 1 gol! Şimdiden 'ın bu sezon en skorer 3. oyuncusu oldu. Mustafa'dan daha çok atan 8 gollü Belhanda ve WBA'ya kiralanan 11 golü Diagne var.

Mostafa Mohamed Marca'nın manşetinde! "Galatasaray onunla yenilmez"

Mustafa, Fenerbahçe karşısında 1-0 kazanılan maçta ve Başakşehir'e karşı 3-0 kazanılan maçta adına goller attı. Mustafa ile birlikte Galatasaray 'yenilmez' bir takım haline geldi."

Mostafa Mohamed Marca'nın manşetinde! "Galatasaray onunla yenilmez"

"ÇOK EFEKTİF: 8 ŞUTLA 5 GOL"
"5 gole ulaşmak için Mustafa Muhammed sadece 5 maça ihtiyaç duydu. Sadece Bafetimbi Gomis 4 maç ile bunu daha kısa sürede başarmıştı.

Mostafa Mohamed Marca'nın manşetinde! "Galatasaray onunla yenilmez"

Mısırlı oyuncu ayrıca çok efektif. Yalnızca 8 şutla Süper Lig'de 5 gol atmayı başardı. Her 80 dakikada 1 fileleri havalandırıyor."

Mostafa Mohamed Marca'nın manşetinde! "Galatasaray onunla yenilmez"

FATİH TERİM: LAKABINA ŞAŞIRMADIM
"Mustafa Muhammed'e sahip olduğumuz için çok anslıyız. Çok genç ve eminim daha çok gelişecek. Onun lakabını çğrenmek istedim. Bana onun lakabının 'Anakonda' olduğunu söylediler. Hiç şaşırmadım. Böyle bir lakabı olduğunu düşünmüştüm." diyor teknik direktörü Fatih Terim!"

Mostafa Mohamed Marca'nın manşetinde! "Galatasaray onunla yenilmez"

"İYİ BİR ALTYAPI EĞİTİM VAR, BELLİ"
"Mustafa 'da 31 numaralı formayı terletiyor. Sağ ayaklı santrforun boyu 1.85. Zamalek'te iyi bir altyapı eğitimi aldığı belli.

Mostafa Mohamed Marca'nın manşetinde! "Galatasaray onunla yenilmez"

İstikrarlı bir a takım oyuncusu olana kadar 3 kez kiralandı. 18 yaşında El Dakhleya'ya gitti ve 17 maçta 4 gol attı. Tanta ve El Gaish'te de kiralık oynadı ve toplam 18 gol attı.

Mostafa Mohamed Marca'nın manşetinde! "Galatasaray onunla yenilmez"

Ardından Zamalek'e geri döndü ve 53 maçta 19 gol attı. 2019 Mısır Kupası'nı, 2020 Süper Kupa'yı ve 2020 Afrika Süper Kupası'nı kazandı.

Mostafa Mohamed Marca'nın manşetinde! "Galatasaray onunla yenilmez"

Mısır formasıyla ilk ortaya çıkışı U23 takımıyla oldu. 2019'da Mısır şampiyon olurken Muhammed de 'Altın Ayakkabı' ödülünün sahibi oldu. Fırsatçılığını her pozisyonda gösterdi."

Mostafa Mohamed Marca'nın manşetinde! "Galatasaray onunla yenilmez"

"Mustafa Muhammed eski tarz bir 9 numara. Ofsaytın sınırlarında dolaşıyor ama fırsatçılığını her an konuşturuyor. Topa ilk dokunuşu kusursuz ve şutları çok güçlü. Plaseler yerine kuvvetli şutlar tercih ediyor. , şimdiden Mustafa Muhammed'in ceza sahası içi gol sezgilerinden bolca fayda sağladı."

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