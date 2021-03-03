"ÇOK EFEKTİF: 8 ŞUTLA 5 GOL" "5 gole ulaşmak için Mustafa Muhammed sadece 5 maça ihtiyaç duydu. Sadece Bafetimbi Gomis 4 maç ile bunu daha kısa sürede başarmıştı.

FATİH TERİM: LAKABINA ŞAŞIRMADIM

"Mustafa Muhammed'e sahip olduğumuz için çok anslıyız. Çok genç ve eminim daha çok gelişecek. Onun lakabını çğrenmek istedim. Bana onun lakabının 'Anakonda' olduğunu söylediler. Hiç şaşırmadım. Böyle bir lakabı olduğunu düşünmüştüm." diyor teknik direktörü Fatih Terim!"