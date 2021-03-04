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"Adalet istiyoruz"

“Mostafa’nın hareketi kırmızı kartsa, ’daki penaltıdır. Adalet istiyoruz Nedir bize kastınız! Ömür boyu men etsinler beni; ben de bırakayım bu işi!..”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 23:54 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 06:50
"Adalet istiyoruz"

İkinci Başkanı , 'ne 2-1 yenildikleri maçın ardından hakem ve ekibine büyük tepki gösterdi. Maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Albayrak, "Tüm Türkiye neler olduğunu seyrediyor. Bir bakıyorsunuz Başkanı isyan ediyor. Verilmeyen penaltı. 'da kim var? var. Kimseyi çağırmıyor. Çok güzel, muhteşem. 'da bir maç oynanıyor, Başkanı isyan ediyor. Biz de şimdi isyan ediyoruz. 'i böyle mi durdurmayı planlıyorsunuz?

UYUYABİLECEKLER Mİ?
Mostafa'nın hareketi kırmızı kartsa, 'daki de penaltıdır. Eğer bu kırmızı kartsa Trabzon'dakiler babasıdır" dedi. Artık hakemlerin kötü yönetiminden bıktığını kaydeden Albayrak sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeter buramıza geldi. Çoluğumuzu çocuğumuzu bırakıp buralara geldik. Nedir bu be? Böyle mi durdurmak istiyorsunuz? Ömür boyu men etsinler beni... Yeter ya... Ben de bırakayım bu mesleği... Adalet istiyoruz, farklı bir şey istemiyoruz. 'in pozisyonunu sabaha kadar seyretsinler. Rahat uyuyabilecekler mi? Nedir bize kastınız?" dedi.

ENGELLEMEK İSTİYORLAR
Meler'e bir tepki de başkan yardımcısı 'dan geldi. Günay, " var. Adalet yok. Mostafa Mohamed'e verilen kırmızı kart asla kırmızı kart değil. Galatasaray'ı engellemek isteyen bir program var. Bunu görüyoruz, buna asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

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