Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Ankaragücü'ne 2-1 yenildikleri maçın ardından hakem Halil Umut Meler ve ekibine büyük tepki gösterdi. Maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Albayrak, "Tüm Türkiye neler olduğunu seyrediyor. Bir bakıyorsunuz Trabzonspor Başkanı isyan ediyor. Verilmeyen penaltı. VAR'da kim var? Cüneyt Çakır var. Kimseyi çağırmıyor. Çok güzel, muhteşem. Malatya'da bir maç oynanıyor, Yeni Malatyaspor Başkanı isyan ediyor. Biz de şimdi isyan ediyoruz. Mohamed'i böyle mi durdurmayı planlıyorsunuz?

UYUYABİLECEKLER Mİ?

Mostafa'nın hareketi kırmızı kartsa, Trabzon'daki de penaltıdır. Eğer bu kırmızı kartsa Trabzon'dakiler babasıdır" dedi. Artık hakemlerin kötü yönetiminden bıktığını kaydeden Albayrak sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeter buramıza geldi. Çoluğumuzu çocuğumuzu bırakıp buralara geldik. Nedir bu be? Böyle mi durdurmak istiyorsunuz? Ömür boyu men etsinler beni... Yeter ya... Ben de bırakayım bu mesleği... Adalet istiyoruz, farklı bir şey istemiyoruz. Mostafa Mohamed'in pozisyonunu sabaha kadar seyretsinler. Rahat uyuyabilecekler mi? Nedir bize kastınız?" dedi.

ENGELLEMEK İSTİYORLAR

Meler'e bir tepki de başkan yardımcısı Yusuf Günay'dan geldi. Günay, "Çifte standart var. Adalet yok. Mostafa Mohamed'e verilen kırmızı kart asla kırmızı kart değil. Galatasaray'ı engellemek isteyen bir program var. Bunu görüyoruz, buna asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.