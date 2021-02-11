Rumen basınından flaş iddia! UEFA: Irkçılık yapılmadı

Geçtiğimiz aylarda Paris Saint-Germain ile Medipol Başakşehir arasında oynanan mücadelede karşılaşmanın Rumen 4. hakemi Sebastian Coltescu, Başakşehir'de yardımcı antrenörlük yapan Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunmuş ve bu durum tüm dünyada büyük ses getirmişti.

Yaşanan bu çirkin olay sonrasında temsilcimiz Medipol Başakşehir sahadan çekilirken, PSG cephesinden de hakeme büyük tepkiler gelmişti.

Coltecu'ya verilecek karar merakla beklenirken, Rumen basınında çıkan haberlere göre; UEFA, konuyla alakalı yaptığı incelemede Coltescu'nun sarfettiği 'negru' kelimesinin 'siyah' anlamında kullandığını ve bu sözcüğün ırkçılık içermediğine karar verdi. Bu nedenle Sebastian Coltescu'nun ceza almayacağı açıklandı.

UEFA'nın, ayrıca o dönem Başakşehir'in teknik direktörlüğünü yapan Okan Buruk'a da bir ceza vermediği kaydedildi.