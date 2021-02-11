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Rumen basınından flaş iddia! : Irkçılık yapılmadı

Paris Saint-Germain ile arasında oynanan karşılaşmada mücadelenin 4. hakemi ve yardımcı antrenörü arasında yaşanan çirkin ırkçılık olayları sonrası, Rumen basınına göre kararını verdi. İşte detaylar...

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 17:04
Rumen basınından flaş iddia! UEFA: Irkçılık yapılmadı

Geçtiğimiz aylarda Paris Saint-Germain ile arasında oynanan mücadelede karşılaşmanın Rumen 4. hakemi , 'de yardımcı antrenörlük yapan 'ya ırkçı söylemlerde bulunmuş ve bu durum tüm dünyada büyük ses getirmişti.

Yaşanan bu çirkin olay sonrasında temsilcimiz Medipol Başakşehir sahadan çekilirken, cephesinden de hakeme büyük tepkiler gelmişti.

Coltecu'ya verilecek karar merakla beklenirken, Rumen basınında çıkan haberlere göre; , konuyla alakalı yaptığı incelemede Coltescu'nun sarfettiği 'negru' kelimesinin 'siyah' anlamında kullandığını ve bu sözcüğün ırkçılık içermediğine karar verdi. Bu nedenle Sebastian Coltescu'nun ceza almayacağı açıklandı.

UEFA'nın, ayrıca o dönem Başakşehir'in teknik direktörlüğünü yapan 'a da bir ceza vermediği kaydedildi.

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