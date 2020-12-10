Göksel Gümüşdağ: Irkçılık yapan hakem ömür boyu men edilmeli

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İstanbul'a dönüş sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, "Irkçılık yapan hakemin, futboldan ömür boyu men edilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İstanbul'a dönüş sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte Gümüşdağ'ın açıklamaları:



Maçın anlamı çok başkaydı, skor önemli değil. Aralık gecesi ırkçılığa karşı direniş sembol oldu.



8 Aralık gecesi biz İstanbul'a geri dönmek istiyorduk ama UEFA ile yapılan görüşmeler sonucunda kalmaya karar verdik. Hakemlerin değişmemesi halinde maça çıkmayacağımızı söyledik.

UEFA Başkanı Ceferin'e bir mektup yazdık, bu mektubu akşam göndereceğiz. UEFA'nın o gece bizimle yaptığı görüşmeler için teşekkür ediyorum.



ÖMÜR BOYU MEN EDİLMELİ

Irkçılık yapan hakemin, futboldan ömür boyu men edilmesini istiyoruz.



BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, o gece bizimle sürekli irtibat halindeydi, bizim yanımızda olduğunu gösterdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum.