Haberler Medipol Başakşehir Okan Buruk'tan maç sonu ırkçılık yorumu! "İki takım da çok güçlü bir karar verdi" | Son dakika PSG - Başakşehir haberleri

Okan Buruk'tan maç sonu ırkçılık yorumu! "İki takım da çok güçlü bir karar verdi" | Son dakika PSG - Başakşehir haberleri

Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 5-1 mağlup olan temsilcimiz Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, Pierre Webo'ya yapılan ırkçı saldırı sonrası iki takımın soyunma odasına gitmesiyle ilgili, "İki takım birlikte çok güçlü bir karar verdi" dedi.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 23:54 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 23:55
Okan Buruk'tan maç sonu ırkçılık yorumu! "İki takım da çok güçlü bir karar verdi" | Son dakika PSG - Başakşehir haberleri

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda deplasmanda karşılaştığı PSG'ye 5-1 mağlup olan Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"İKİ TAKIM BİRLİKTE ÇOK GÜÇLÜ BİR KARAR VERDİ"

"Soyunma odasına gidişimiz, sonra oyuncularımızla aldığımız karar... Burada en önemli şeylerden biri de rakip takımın, özellikle ve Mbappe'nin saha kenarına gelip destek olması ve maçı oynamak istememeleri. İki takım birlikte çok güçlü bir karar verdi"

"UEFA'YA ANLAYIŞI İÇİN TEŞEKKÜR ETMEK LAZIM"

"Bir yandan sahaya çıkmazsak korkularımız vardı, 3 puan silinebilir, ceza alabiliriz. UEFA'ya da teşekkür etmek lazım, bu anlayışı gösterdiler. Bu kadar büyük organizasyon içinde maçı 9 Aralık'a erteleme kararı aldılar."

"LİGDEKİ PUAN FARKINI KAPATMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

"Soyunma odasındaki birlikteliği yakalayabilirsek, ligde iddialı takımlardan biri olacağız. Puan farkı var ama bu farkı geçen sene kapattık, bu sene de kapatmak için elimizden geleni yapacağız."

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