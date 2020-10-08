Dünyanın en iyi genç yetenekler listesinde 2 Türk oyuncu! İşte o isimler

The Guardian gazetesi, 2003 doğumlu oyuncular arasından belirlediği dünya futbolundaki en yetenekli 60 genç futbolcuyu açıkladı.

Altınordu'da forma giyen kanat oyuncusu Yiğit Emre Çeltik ile Medipol Başakşehir'in Altınordu'dan renklerine bağladığı savunma oyuncusu Ravil Tagir, en iyi genç yetenekler arasında kendilerine yer buldu.

Listede Rapid Wien'de oynayan Türk asıllı Avusturyalı Yusuf Demir ve Ajax'ta kariyerini sürdüren Türk asıllı Hollandalı futbolcu Naci Ünüvar da yer aldı.

YİĞİT EMRE ÇELTİK KİMDİR?

1.64 boyunda ve 56 kilo ağırlığında olan genç sol kanat oyuncusu 7 Nisan 2003 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Süratli oyunu ve top hakimiyeti ile gelecek vaadeden Çeltik, Altınordu U17 takımında forma giyiyor.

RAVİL TAGIR KİMDİR?

6 Mayıs 2003 doğumlu genç stoper Kazakistan'ın Jambıl eyaletinde dünyaya geldi. 1.82 boyundaki genç futbolcu geçtiğimiz günlerde Altınordu'dan Başakşehir'e transfer olmuştu.

NACİ ÜNÜVAR KİMDİR?

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Hollanda uyruklu sol kanat oyuncusu Naci Ünüvar, 1.61 boyunda ve güncel olarak Ajax U21 takımında top koşturmakta.





