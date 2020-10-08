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Dünyanın en iyi genç yetenekler listesinde 2 Türk oyuncu! İşte o isimler

İngiliz gazetesi hazırladığı "dünya futbolunda en iyi genç yetenekler" listesinde, geçtiğimiz günlerde 'e olan 17 yaşındaki ve Altınordu U17 takımında forma giyen Yunus Emre Çeltik'e de yer verdi.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 12:17 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 12:53
Dünyanın en iyi genç yetenekler listesinde 2 Türk oyuncu! İşte o isimler

gazetesi, 2003 doğumlu oyuncular arasından belirlediği dünya futbolundaki en yetenekli 60 genç futbolcuyu açıkladı.

Altınordu'da forma giyen kanat oyuncusu Yiğit Emre Çeltik ile Medipol 'in Altınordu'dan renklerine bağladığı savunma oyuncusu , en iyi genç yetenekler arasında kendilerine yer buldu.

Listede Rapid Wien'de oynayan Türk asıllı Avusturyalı Yusuf Demir ve Ajax'ta kariyerini sürdüren Türk asıllı Hollandalı futbolcu da yer aldı.

YİĞİT EMRE ÇELTİK KİMDİR?
1.64 boyunda ve 56 kilo ağırlığında olan genç sol kanat oyuncusu 7 Nisan 2003 tarihinde 'de dünyaya geldi. Süratli oyunu ve top hakimiyeti ile gelecek vaadeden Çeltik, Altınordu U17 takımında forma giyiyor.

RAVİL TAGIR KİMDİR?
6 Mayıs 2003 doğumlu genç stoper 'ın Jambıl eyaletinde dünyaya geldi. 1.82 boyundaki genç futbolcu geçtiğimiz günlerde Altınordu'dan Başakşehir'e olmuştu.

NACİ ÜNÜVAR KİMDİR?
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan uyruklu sol kanat oyuncusu Naci Ünüvar, 1.61 boyunda ve güncel olarak Ajax U21 takımında top koşturmakta.



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