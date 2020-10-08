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'e şoku! ...

Medipol 'in yaz döneminin son gününde 3 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu 'nun transfer tescilini yapamayacağı iddia edildi. Daha önce forması giyen deneyimli orta saha oyuncusunun temsilcisi , belirsizliğini koruyan bu durumla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 09:30 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 11:11
Başakşehir'e Giuliano şoku! Transfer...

'in döneminin son gününde kadrosuna kattığı, Brezilyalı orta saha oyuncusu ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. kulübü 'la yollarını ayıran ve serbest statüde Başakşehir'le 3 yıllık sözleşme imzalayan Brezilyalı futbolcunun Arap kulübüyle yaşadığı ihtilaf nedeniyle transfer tescilinin yapılamayacağı ileri sürüldü.

BAŞAKŞEHİR'DE OYNAYAMAZ MI?
Al Nasr'ın konuyu 'ya taşıdığı ve oyuncunun şu an için Başakşehir formasıyla sahaya çıkamayacağı iddia edildi. Ajansspor'un haberine göre Suudi Arabistan'ta ortaya atılan bu iddialar, Giuliano ile Al Nasr arasındaki sorunun skandal boyutlarına ulaştığı ve kişisel bir takım hesapları açılacağı şeklindeki yeni iddialarla ileri boyutlara taşındı.

TEMSİLCİSİ REİS YORUM YAPMADI
Giuliano'nun temsilcisi konuyla alakalı konuştu. Reis bu konularda hiçbir şekilde yorum yapamayacağını, gerekirse şirketleri adına basın sorumlusunun, ilerleyen günlerde, bir açıklama yapacağını söyledi.

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