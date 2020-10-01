Haberler Medipol Başakşehir Tarihi kura

Tarihi kura

Turuncu-lacivertlilerin 4. torbada yer alacağı kura saat 18.00’de gerçekleştirilecek. Muhtemel rakipler arasında son şampiyon B.Münih, , , Inter var.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 21:31 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Tarihi kura

Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşaması kura çekimi bugün yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda gruplar, TSİ 18.00'de devlet televizyonu RTS'nin kentindeki stüdyolarında gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak. Tarihi kura beIN SPORTS 1 ve HABER'den canlı olarak yayınlanacak. Geçen sezon 'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılan temsilcimiz , kura çekiminde 4. torbada yer alacak. 20 Ekim'de başlayacak grup maçları, 9 Aralık'ta bitecek.

ÜLKE PUANINDA KRİTİK EŞİKTEYİZ

Muhtemel rakiplerimiz arasında; Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu İspanyol devleri R.Madrid ve , şampiyonu , 'den , M.United, 'dan , İnter gibi devler var. Şampiyonlar Ligi'nde , UEFA ülke puanı sıralamasında ülkemizi geride bıraktı. , 12. sıraya geriledi. Sezon sonunda 12. sırada kalmamız durumunda 2022-2023'te Şampiyonlar Ligi'ne direkt giden takımımız olmayacak.

DEV FİNAL İSTANBUL'DA

Şampiyonlar Ligi'nde geride bıraktığımız sezon Alman temsilcisi Bayern'in Fransız ekibi PSG'yi 1-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştığı dev final, 29 Mayıs'ta 'nda oynanacak. Şampiyonlar Ligi finalinin, geçen sezon Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanmış ama pandemi nedeniyle Lizbon'da seyircisiz olarak 8'li final şeklinde gerçekleştirilmişti.

BİZE ULAŞIN