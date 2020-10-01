UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşaması kura çekimi bugün yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda gruplar, TSİ 18.00'de İsviçre devlet televizyonu RTS'nin Cenevre kentindeki stüdyolarında gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak. Tarihi kura beIN SPORTS 1 ve HABER'den canlı olarak yayınlanacak. Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılan temsilcimiz Başakşehir, kura çekiminde 4. torbada yer alacak. 20 Ekim'de başlayacak grup maçları, 9 Aralık'ta bitecek.

ÜLKE PUANINDA KRİTİK EŞİKTEYİZ

Muhtemel rakiplerimiz arasında; Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Bayern Münih İspanyol devleri R.Madrid ve Barcelona, Fransa şampiyonu PSG, İngiltere'den Liverpool, M.United, İtalya'dan Juventus, İnter gibi devler var. Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna, UEFA ülke puanı sıralamasında ülkemizi geride bıraktı. Türkiye, 12. sıraya geriledi. Sezon sonunda 12. sırada kalmamız durumunda 2022-2023'te Şampiyonlar Ligi'ne direkt giden takımımız olmayacak.

DEV FİNAL İSTANBUL'DA

Şampiyonlar Ligi'nde geride bıraktığımız sezon Alman temsilcisi Bayern'in Fransız ekibi PSG'yi 1-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştığı dev final, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Şampiyonlar Ligi finalinin, geçen sezon Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanmış ama pandemi nedeniyle Lizbon'da seyircisiz olarak 8'li final şeklinde gerçekleştirilmişti.