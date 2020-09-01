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01 Eylül 2020, Salı
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’de sola Dalbert

Başakşehir’de sola Dalbert

, çalışmalarını sürdürüyor. 'ndeki temsilcimiz, İnter'in sol beki 'yi gündemine aldı.

, çalışmalarını sürdürüyor. 'ndeki temsilcimiz, İnter'in sol beki 'yi gündemine aldı. Sol kanatta da oynayan 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için kiralama teklifini ileten ekibi, oyuncuyla da temas kurdu. 1.5 milyon euro talep eden Dalbert'in transfere sıcak baktığı ifade edildi. 2023'e kadar kontratı bulunan, 2017'de Nice'den 21 milyon euro'ya transfer olan Dalbert, geçen sezon kiralık oynadığı 'da 34 maçta 9 asistlik katkı sağladı.
  1. 1.9.2020
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