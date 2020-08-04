İrfan Can Kahveci: Başkanımızın Avrupa'ya transferim için sözü var
Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakehir'in başarılı oyuncusu İrfan Can Kahveci, yaptığı açıklamada samimi itiraflarda bulundu. Şampiyonluk için çok mutlu olduklarını söyleyen Kahveci, geleceği hakkında da ipuçları verdi. İşte detaylar...
Medipol Başakşehir ile şampiyonluk sevinci yaşayan milli oyuncu İrfan Can Kahveci, "Çok mutluyuz, bu tarihi bir zafer. 3 büyüklerin dışında bir takımın şampiyon olması çok zordu. Biz bu düşünceyi yıktık" dedi.
"TARİHİ BİR ZAFER"
Kazanılan şampiyonlukla büyük bir tarih yazdıklarını söyleyen Kahveci, "Çok mutluyuz, bu tarihi bir zafer. 3 büyüklerin dışında bir takımın şampiyon olması çok zordu. Biz bu düşünceyi yıktık. İnşallah ilerleyen senelerde daha çok kupa kazanırım" şeklinde konuştu.
"AVRUPA'DA TUR ATLAYACAĞIZ"
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda yarın deplasmanda Kopenhag oynayacakları maçla ilgili olarak da Kahveci, "Kopenhag'a karşı avantajlı bir skor almıştık. Deplasmanda da bu avantajımızı korumak istiyoruz. İnşallah tur atlayıp gidebildiğimiz kadar gideceğiz" diye konuştu.
"MANCHESTER UNITED ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL"
"Kopenhag'ı elemeniz durumunda muhtemel rakibiniz olan Manchester United'ı geçebilecek misiniz?" sorununa da milli oyuncu, "İnşallah, neden olmasın. Bizim sloganımız 'zor ama imkansız değil'" yanıtını verdi.
"BAŞKANIMIZIN AVRUPA'YA TRANSFERİM İÇİN SÖZÜ VARDI"
Sezon başında başkan Göksel Gümüşdağ'dan şampiyonluk yaşanırsa transfer sözü aldığını söyleyen Kahveci, "Avrupa'ya transferim için başkanımızın bana bir sözü vardı. Şu an UEFA maçlarımız olduğu için onlara konsantreyim. Maçlar bitince başkanla bu konuları konuşuruz" dedi.
"ANTALYASPOR MAÇINDAN SONRA ŞAMPİYONLUĞU HİSSETTİM"
Süper Lig'de süren kıyasıya mücadele sonrası şampiyonluk kupasına uzanmalarında kırılma noktasının Antalyaspor maçı olduğuna vurgu yapan Kahveci, "Antalyaspor maçında sonra şampiyon olacağımızı hissettim. Antalya deplasmanında iyi bir puan almıştık. Geçen senelerde bu tip kritik maçlarda puan kayıpları yaşıyorduk. Bu sezon öyle puan kayıpları olmadı. Antalyaspor maçında sonra şampiyon olacağımızı hissettim" dedi.
- 04.08.2020
- Güncelleme: 04.08.2020 13:08
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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