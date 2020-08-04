İrfan Can Kahveci: Başkanımızın Avrupa'ya transferim için sözü var - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
04 Ağustos 2020, Salı
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: Başkanımızın Avrupa'ya transferim için sözü var

İrfan Can Kahveci: Başkanımızın Avrupa'ya transferim için sözü var

'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakehir'in başarılı oyuncusu , yaptığı açıklamada samimi itiraflarda bulundu. Şampiyonluk için çok mutlu olduklarını söyleyen Kahveci, geleceği hakkında da ipuçları verdi. İşte detaylar...

ile şampiyonluk sevinci yaşayan milli oyuncu , "Çok mutluyuz, bu tarihi bir zafer. 3 büyüklerin dışında bir takımın şampiyon olması çok zordu. Biz bu düşünceyi yıktık" dedi.

"TARİHİ BİR ZAFER"
Kazanılan şampiyonlukla büyük bir tarih yazdıklarını söyleyen Kahveci, "Çok mutluyuz, bu tarihi bir zafer. 3 büyüklerin dışında bir takımın şampiyon olması çok zordu. Biz bu düşünceyi yıktık. İnşallah ilerleyen senelerde daha çok kupa kazanırım" şeklinde konuştu.

"AVRUPA'DA TUR ATLAYACAĞIZ"
Avrupa Ligi son 16 turunda yarın deplasmanda Kopenhag oynayacakları maçla ilgili olarak da Kahveci, "Kopenhag'a karşı avantajlı bir skor almıştık. Deplasmanda da bu avantajımızı korumak istiyoruz. İnşallah tur atlayıp gidebildiğimiz kadar gideceğiz" diye konuştu.

"MANCHESTER UNITED ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL"
"Kopenhag'ı elemeniz durumunda muhtemel rakibiniz olan 'ı geçebilecek misiniz?" sorununa da milli oyuncu, "İnşallah, neden olmasın. Bizim sloganımız 'zor ama imkansız değil'" yanıtını verdi.

"BAŞKANIMIZIN AVRUPA'YA TRANSFERİM İÇİN SÖZÜ VARDI"
Sezon başında başkan 'dan şampiyonluk yaşanırsa sözü aldığını söyleyen Kahveci, "Avrupa'ya transferim için başkanımızın bana bir sözü vardı. Şu an UEFA maçlarımız olduğu için onlara konsantreyim. Maçlar bitince başkanla bu konuları konuşuruz" dedi.

"ANTALYASPOR MAÇINDAN SONRA ŞAMPİYONLUĞU HİSSETTİM"
'de süren kıyasıya mücadele sonrası şampiyonluk kupasına uzanmalarında kırılma noktasının maçı olduğuna vurgu yapan Kahveci, "Antalyaspor maçında sonra şampiyon olacağımızı hissettim. deplasmanında iyi bir puan almıştık. Geçen senelerde bu tip kritik maçlarda puan kayıpları yaşıyorduk. Bu sezon öyle puan kayıpları olmadı. Antalyaspor maçında sonra şampiyon olacağımızı hissettim" dedi.

  1. 04.08.2020
  2. Güncelleme: 04.08.2020 13:08
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