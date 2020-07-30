Kopenhag–Medipol Başakşehir maçıyla ilgili karar verildi! - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
30 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Kopenhag–Başakşehir maçıyla ilgili karar verildi! Seyirci...

Kopenhag– maçıyla ilgili karar verildi!

Kopenhag–Medipol Başakşehir maçıyla ilgili karar verildi!

son 16 turunda Kopenhag ile rövanş maçına çıkacak olan 'in bu karşılaşmasının seyircisiz oynanacağı duyuruldu.

son 16 turunda ekibi Kopenhag ile arasında 5 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek rövanş karşılaşmasının seyircisiz oynanacağı duyuruldu.

Kopenhag Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kopenhag-Medipol Başakşehir maçının seyircili mi yoksa seyircisiz mi olacağı yönünde UEFA'ya yapılan başvuruların sonuçsuz kaldığı belirtildi.

Müsabakanın seyircili oynanabilmesine yönelik gerekli hazırlıkların zamanında yapılabilmesi için UEFA'ya başvurunun birkaç kez tekrarlandığı ancak standart cevap alındığı, bu nedenle karşılaşmanın seyircisiz oynanacak şekilde planlandığı aktarıldı.

Açıklamada, "UEFA'nın başvurumuzu uygun bulmayıp, işleme almamasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz" ifadelerini kullanan Parken Stadı Direktörü Lars Bo Jeppesen, yeni tip corona virüsü (Covid-19) sürecine saygı duyduklarını ancak Danimarkalı yetkililerin, Danimarka Süper Ligi'nde belli bir kapasiteye kadar seyirci alınmasına izin verdiğini hatırlattı.

Kopenhag Teknik Direktörü Stale Solbakken'in ise 'deki maçta stada seyirci alındığına işaret edip, Danimarka'daki maçın seyircisiz oynanmasını adil bulmadıkları yönündeki görüşü paylaşıldı.

Parken Stadı'nda oynanacak müsabaka için 30 binden fazla bilet satıldığı, maçın seyircisiz oynanacak olması nedeniyle bu biletlerin iade edileceği dile getirildi.

Eşleşmenin İstanbul'da 12 Mart'ta oynanan ilk maçını Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın golüyle 1-0 kazanmıştı.

  1. 30.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kopenhag–Medipol Başakşehir maçıyla ilgili karar verildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA