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30 Temmuz 2020, Perşembe
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Başakşehir Lazio'nun stoperi 'la ilgileniyor

Başakşehir Lazio'nun stoperi Bastos'la ilgileniyor

Gelecek sezon gruplarında mücadele edecek olan 'de çalışmaları hız kazandı. temsilcisinin gündemine, İtalya Serie A takımlarından Lazio forması giyen defans oyuncusu 'un geldiği ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayan , gelecek sezon gruplarında mücadele edecek. Turuncu-lacivertli ekip çalışmalarına da başladı.

temsilcisi, defans hattını güçlendirmek için adayını belirledi. İtalyan gazeteci Nico Schira sosyal medya hesabından Başakşehir'in, Lazio'da forma giyen Angolalı stoper ile ilgilendiğini duyurdu.

Kariyerine ülkesinin takımlarından Luanda'da başlayan Bastos lakaplı Bartolomeu Jacinto Quissanga, 2016 yazında Rus ekibi Rostov'dan 5 milyon Euro karşılığında Lazio'ya transfer olmuştu.

İtalyan ekibinin formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 21 maça çıkan 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu karşılaşmalarda bin 258 dakika süre aldı ve 3 gol atarken 1 de asist yaptı.


  1. 30.07.2020
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