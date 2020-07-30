Başakşehir Lazio'nun stoperi Bastos'la ilgileniyor

Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayan Medipol Başakşehir, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek. Turuncu-lacivertli ekip transfer çalışmalarına da başladı.

İstanbul temsilcisi, defans hattını güçlendirmek için adayını belirledi. İtalyan gazeteci Nico Schira sosyal medya hesabından Başakşehir'in, Lazio'da forma giyen Angolalı stoper Bastos ile ilgilendiğini duyurdu.

Kariyerine ülkesinin takımlarından Luanda'da başlayan Bastos lakaplı Bartolomeu Jacinto Quissanga, 2016 yazında Rus ekibi Rostov'dan 5 milyon Euro karşılığında Lazio'ya transfer olmuştu.

İtalyan ekibinin formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 21 maça çıkan 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu karşılaşmalarda bin 258 dakika süre aldı ve 3 gol atarken 1 de asist yaptı.



