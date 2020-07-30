Başakşehir Lazio'nun stoperi Bastos'la ilgileniyor
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek olan Medipol Başakşehir'de transfer çalışmaları hız kazandı. İstanbul temsilcisinin gündemine, İtalya Serie A takımlarından Lazio forması giyen defans oyuncusu Bastos'un geldiği ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayan Medipol Başakşehir, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek. Turuncu-lacivertli ekip transfer çalışmalarına da başladı.
İstanbul temsilcisi, defans hattını güçlendirmek için adayını belirledi. İtalyan gazeteci Nico Schira sosyal medya hesabından Başakşehir'in, Lazio'da forma giyen Angolalı stoper Bastos ile ilgilendiğini duyurdu.
Kariyerine ülkesinin takımlarından Luanda'da başlayan Bastos lakaplı Bartolomeu Jacinto Quissanga, 2016 yazında Rus ekibi Rostov'dan 5 milyon Euro karşılığında Lazio'ya transfer olmuştu.
İtalyan ekibinin formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 21 maça çıkan 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu karşılaşmalarda bin 258 dakika süre aldı ve 3 gol atarken 1 de asist yaptı.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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