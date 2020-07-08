VAR ile zirvede
Hakem Bitigen ve VAR’daki Şimşek, Yumlu’nun dışarıdaki pozisyonunu ceza alanına taşıyarak penaltı uydurdu. Denizlispor’un penaltısını ise es geçtiler.
Lider Başakşehir Denizlispor'u 2-0 yenerek zirvedeki yerini korurken, maça yine hakem hataları damga vurdu. 20. dakikada Aleksiç, rakibini biçti, ancak hakem Abdulkadir Bitigen pozisyona sarı kart bile çıkarmadı. 51'de Başakşehirli futbolcunun ceza alanında topa elle müdahalesi es geçildi, penaltı güme gitti. 75'te Crivelli'nin ortasında top Mustafa Yumlu'nun eline çarptı.
TOPAL RESMEN BİÇTİ
Bitigen pozisyonun ceza sahasının dışında olduğunu belirtip serbest vuruş kararı verdi. Ancak bu kez VAR hakemi Bahattin Şimşek devreye girdi ve pozisyonun içerde olduğunu belirterek penaltı verdirdi, büyük bir skandala imza attı. 83'te Mehmet Topal, Murawski'nin ayağına bastı, kırmızı olması gereken kartın rengi sarı oldu. Başakşehir bu skandal kararlarla zirvedeki yerini korumuş oldu.
YUMLU DIŞARDA
Mustafa Yumlu'nun dışarıda topa elle müdahalesi ortada. Ancak VAR hakemi Bahattin Şimşek pozisyonu içeriye taşıdı ve penaltı verdirdi.
KIRMIZI NEREDE?
Mehmet Topal, Murawski'nin ayağına bu şekilde basıyor. Pozisyon kırmızı kart olması gerekirken sarı ile geçiştirdi.
- 8.7.2020
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