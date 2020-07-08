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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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VAR ile zirvede

VAR ile zirvede

Hakem Bitigen ve VAR’daki Şimşek, Yumlu’nun dışarıdaki pozisyonunu ceza alanına taşıyarak penaltı uydurdu. Denizlispor’un penaltısını ise es geçtiler.

Lider Denizlispor'u 2-0 yenerek zirvedeki yerini korurken, maça yine hakem hataları damga vurdu. 20. dakikada Aleksiç, rakibini biçti, ancak hakem Abdulkadir Bitigen pozisyona sarı kart bile çıkarmadı. 51'de Başakşehirli futbolcunun ceza alanında topa elle müdahalesi es geçildi, penaltı güme gitti. 75'te Crivelli'nin ortasında top 'nun eline çarptı.

TOPAL RESMEN BİÇTİ

Bitigen pozisyonun ceza sahasının dışında olduğunu belirtip serbest vuruş kararı verdi. Ancak bu kez VAR hakemi devreye girdi ve pozisyonun içerde olduğunu belirterek penaltı verdirdi, büyük bir skandala imza attı. 83'te , Murawski'nin ayağına bastı, kırmızı olması gereken kartın rengi sarı oldu. Başakşehir bu skandal kararlarla zirvedeki yerini korumuş oldu.

YUMLU DIŞARDA

Mustafa Yumlu'nun dışarıda topa elle müdahalesi ortada. Ancak VAR hakemi Bahattin Şimşek pozisyonu içeriye taşıdı ve penaltı verdirdi.

KIRMIZI NEREDE?

Mehmet Topal, Murawski'nin ayağına bu şekilde basıyor. Pozisyon kırmızı kart olması gerekirken sarı ile geçiştirdi.

  1. 8.7.2020
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