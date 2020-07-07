İrfan Can Kahveci: Hedefim Avrupa'ya transfer olmak - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir İrfan Can'dan transfer cevabı! F.Bahçe ve G.Saray...

: Hedefim Avrupa'ya olmak

İrfan Can Kahveci: Hedefim Avrupa'ya transfer olmak

İsmi Fenerbahçe ve 'la anılan 'in yıldız futbolcusu , Denizlispor maçının ardından geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Başarılı orta saha oyuncusu, transferle ilgili soruya, "En büyük hedefim Başakşehir ile bu sezon şampiyon olabilmek ve sezon sonunda da Avrupa'ya olabilmek" yanıtını verdi.

'in yıldız futbolcusu , 2-0 kazandıkları Denizlispor maçının ardından açıklamalarda bulundu ve sezon sonunda Avrupa'ya olmak istediğini belirtti.

Başakşehir'in bir parçası olmaktan dolayı gururlu olduğunun altını çizen İrfan, Bu takımın bir parçası olabilmekten gururluyum. Bu sezon geçen sezondan daha farklı olarak eşik maçlarında iyi performans sergiliyoruz ve tecrübemizle kazanıyor.

"HEDEFİM AVRUPA"
Sezon sonunda Avrupa'ya transfer olacağını açıklayan İrfan Can Kahveci, "Kendi performansımdan memnunum ancak daha iyisini yapabileceğimi düşünüyorum. En büyük hedefim Başakşehir ile bu sezon şampiyon olabilmek ve sezon sonunda da Avrupa'ya transfer olabilmek" dedi.

  1. 07.07.2020
  2. Güncelleme: 08.07.2020 00:05
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İrfan Can Kahveci: Hedefim Avrupa'ya transfer olmak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA