İrfan Can Kahveci: Hedefim Avrupa'ya transfer olmak
İsmi Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Başakşehir'in yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, Denizlispor maçının ardından geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Başarılı orta saha oyuncusu, transferle ilgili soruya, "En büyük hedefim Başakşehir ile bu sezon şampiyon olabilmek ve sezon sonunda da Avrupa'ya transfer olabilmek" yanıtını verdi.
Başakşehir'in yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, 2-0 kazandıkları Denizlispor maçının ardından açıklamalarda bulundu ve sezon sonunda Avrupa'ya transfer olmak istediğini belirtti.
Başakşehir'in bir parçası olmaktan dolayı gururlu olduğunun altını çizen İrfan, Bu takımın bir parçası olabilmekten gururluyum. Bu sezon geçen sezondan daha farklı olarak eşik maçlarında iyi performans sergiliyoruz ve tecrübemizle kazanıyor.
"HEDEFİM AVRUPA"
Sezon sonunda Avrupa'ya transfer olacağını açıklayan İrfan Can Kahveci, "Kendi performansımdan memnunum ancak daha iyisini yapabileceğimi düşünüyorum. En büyük hedefim Başakşehir ile bu sezon şampiyon olabilmek ve sezon sonunda da Avrupa'ya transfer olabilmek" dedi.
- 07.07.2020
- Güncelleme: 08.07.2020 00:05
- İşte Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçından öne çıkan kareler
- Altay Bayındır kurtardı sosyal medya coştu! "Fenerbahçe sensin"
- Galatasaraylı Falcao'ya yaylım ateşi! "Mangal yapmaya gelmiş"
- Fenerbahçe'ye Barcelona'dan 2 transfer birden! Hoca onay verdi
- Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi heyecanı! 2 yıldızla özel görüşme
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İrfan Can Kahveci: Hedefim Avrupa'ya transfer olmak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.