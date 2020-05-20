TFF'nin açıklaması sonrası Okan Buruk'tan flaş sözler! "Gerçekçi bulmuyorum"
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Buruk, "Kümeden düşmenin olup olmayacağına karar verecek olan TFF'dir. Bu süreç bazı takımlar için avantaj olabilir. Bu sene Başakşehir olarak şampiyonluğu istiyoruz. UEFA'da ilk hedefimiz çeyrek final. Gelecek sezonun 21 takımla oynanmasını gerçekçi bulmuyorum." İfadelerini kullandı.
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