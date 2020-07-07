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07 Temmuz 2020, Salı
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Gol sonrası protokol tribünü karıştı! Polis araya girdi...

Gol sonrası protokol tribünü karıştı! Polis araya girdi...

'in 31. haftasında ile Denizlispor maçının 65. dakikasında Crivelli'nin attığı gol sonrası protokol tribününde olay çıktı.

'in 31. haftasında oynanan Medipol -Denizlispor müsabakasında iki takım yöneticileri arasında gerginlik yaşandı.



Medipol Başakşehir- Denizlispor müsabakasında iki takım yöneticileri arasında gergin dakikalar yaşandı. Mücadelenin 65. dakikasında Enzo Crivelli'nin Başakşehir'i 1-0 öne geçiren golü kaydetmesinin ardından protokol tribünü de birbirine girdi.



İki takım yöneticileri arasında yaşanan olayları polis araya girerek yatıştırdı.

  1. 07.07.2020
  2. Güncelleme: 07.07.2020 23:52
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