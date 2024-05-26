Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe İstanbulspor: Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta? - Fenerbahçe İstanbulspor maçı canlı izle

Fenerbahçe İstanbulspor: Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta? - Fenerbahçe İstanbulspor maçı canlı izle

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiriyor. Fenerbahçe kazanır, Galatasaray kaybederse, 2023-2024 sezonu şampiyonu Fenerbahçe olacak. Volkan Bayarslan, kritik maçta düdük çalacak. VAR'da ise İtalyan Marco Di Bello görev alacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 12:10 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 12:20
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Fenerbahçe İstanbulspor: Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta? - Fenerbahçe İstanbulspor maçı canlı izle

Fenerbahçe - İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de uzun süredir şampiyonluktan uzak kalan Fenerbahçe, son oynanan Galatasaray derbisinde ezeli rakibini 1-0 mağlup ederek umutlarını son haftaya taşıdı. 38. hafta maçında İstanbulspor'u ağırlayacak olan sarı-lacivertliler, mutlu sona ulaşmak için sahadan galibiyetle ayrılıp Galatasaray'ın deplasmanda Konyaspor'a yenilmesini bekleyecek. Teknik direktör İsmail Kartal, hafta boyunca oyuncularıyla yaptığı konuşmalarda şampiyonluğa inancını dile getirdi. 10 eksikle İstanbulspor karşısına çıkacak olan Kanarya, sahadan mutlak 3 puanla ayrılma hedefinde. Fenerbahçe - İstanbulspor maçı öncesinde futbolseverler detayları araştırıyor. Peki, Fenerbahçe - İstanbulspor maçı maçı NE ZAMAN? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı 26 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 2'de ve beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert (Osayi), Çağlar, Becao, Ferdi, Zajc, Fred, King, Szymanski, Tadic, Dzeko (Serdar)

İstanbulspor: Arda, Okan, Bartu, Ali Yaşar, Vorobjovas, Loshaj, Coly, Vefa, Sambissa, Mamadou, Jackson

LİGDE 50. RANDEVU

Fenerbahçe ile İstanbulspor ligde 50. kez mücadele edecek. Geride kalan 49 maçta sarı-lacivertliler 35 galibiyet elde ederken, 8 kez de sarı-siyahlarılar hanesine 3 puan yazdırdı. 6 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Bu süreçte Fenerbahçe 92 gol atarken, İstanbulspor 32 gol kaydetti. Sezonun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Fenerbahçe 5-1 kazandı.

26 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Fenerbahçe ligde oynadığı son 26 karşılaşmayı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Kayserispor'u 2'şer kez, Sivasspor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor, Adana Demirspor, Kayserispor ve Galatasaray'ı mağlup etti. Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ile ligin ikinci yarısındaki Samsunspor, Alanyaspor, Sivasspor ve Konyaspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı.

SARI-LACİVERTLİLERDE 5 FUTBOLCU CEZALI

Sarı-lacivertlilerde derbide kırmızı kart gören Alexander Djiku ile sarı kart cezalısı Michy Batshuayi'nin yanı sıra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan men cezası alan Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Eğribayat ve Jayden Oosterwolde İstanbulspor'a karşı forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder de maç kadrosunda olmayacak.

SON 4 MAÇ 23 GOL

2022 yılında Süper Lig'e yeniden yükselen İstanbulspor'un Fenerbahçe ile oynadığı son maçlar gol düellolarına sahne oldu. İki ekip arasında oynanan 3'ü lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere son 4 maçta 23 gol atıldı. Sarı-lacivertliler bu süreçte 3 galibiyet alırken, bir müsakada da 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

VOLKAN BAYARSLAN DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile İstanbulspor arasında oynanacak karşılaşmada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşcığlu ile Samet Çiçek yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.

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