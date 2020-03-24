Başakşehirli Eljero Elia'dan flaş karar! Ayrılığı böyle duyurdu

Medipol Başakşehir'in Hollandalı yıldızı Eljero Elia, takımdaki geleceği ve corona virüsü gündemiyle alakalı Fox Sports'a açıklamalarda bulundu.

Sezon sonu bitecek olan sözleşmesi ile ilgili Elia, "İlk 11'de oynarken bir anda takımdan kesildim. Takımdaki geleceğim hakkında konuşmak zor ancak her şeyin oldukça net olduğunu söyleyebilirim. Yeni bir sözleşmeye imza atmak istemiyorum. Yeni bir maceraya çıkmak istiyorum. Futboldan keyif aldığım sürece, bunun neresi olduğu önemli değil" ifadelerini kullandı.

Corona virüsü salgınına da değinen Hollandalı futbolcu, "Bu dönemde kendimi oldukça formda tutmaya ve ailemle vakit geçirmeye çalışıyorum. Ancak durumun oldukça korkutucu olduğunu söyleyebilirim" dedi.

2017 yılında 1.1 milyon euro karşılığında Feyenoord'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan Eljero Elia, turuncu-lacivertli ekipte çıktığı 80 karşılaşmada 10 gol 8 asist kaydetti.