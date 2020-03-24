Başakşehirli Eljero Elia'dan flaş karar! Ayrılığı böyle duyurdu - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
24 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Başakşehir'in yıldızından flaş karar! Ayrılığı böyle duyurdu

Başakşehirli 'dan flaş karar! Ayrılığı böyle duyurdu

Başakşehirli Eljero Elia'dan flaş karar! Ayrılığı böyle duyurdu

'de forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki Hollandalı yıldız , uzatmayacağını duyurdu.

'in Hollandalı yıldızı , takımdaki geleceği ve corona virüsü gündemiyle alakalı Fox Sports'a açıklamalarda bulundu.

Sezon sonu bitecek olan sözleşmesi ile ilgili Elia, "İlk 11'de oynarken bir anda takımdan kesildim. Takımdaki geleceğim hakkında konuşmak zor ancak her şeyin oldukça net olduğunu söyleyebilirim. Yeni bir sözleşmeye imza atmak istemiyorum. Yeni bir maceraya çıkmak istiyorum. keyif aldığım sürece, bunun neresi olduğu önemli değil" ifadelerini kullandı.

Corona virüsü salgınına da değinen Hollandalı futbolcu, "Bu dönemde kendimi oldukça formda tutmaya ve ailemle vakit geçirmeye çalışıyorum. Ancak durumun oldukça korkutucu olduğunu söyleyebilirim" dedi.

2017 yılında 1.1 milyon euro karşılığında Feyenoord'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan Eljero Elia, turuncu-lacivertli ekipte çıktığı 80 karşılaşmada 10 gol 8 asist kaydetti.

  1. 25.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başakşehirli Eljero Elia'dan flaş karar! Ayrılığı böyle duyurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN