Medipol Başakşehir'de Trabzonspor mesaisi!
Medipol Başakşehir ve Trabzonspor Süper Lig'in 26. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyum'unda kozlarını paylaşacak. Başakaşehir'de, Kopenhag karşısında oynayan futbolcular yineleme çalışması yaparken diğer oyuncular ise 'e 2 pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı çift kale maçla tamamladıkları aktarıldı.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 1-0 kazanılan Kopenhag maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer oyuncuların ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı çift kale maçla tamamladıkları aktarıldı. Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Trabzon'a hareket edecek.
- 13.03.2020
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