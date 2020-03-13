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13 Mart 2020, Cuma
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'de mesaisi!

Medipol Başakşehir'de Trabzonspor mesaisi!

ve 'in 26. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyum'unda kozlarını paylaşacak. Başakaşehir'de, Kopenhag karşısında oynayan futbolcular yineleme çalışması yaparken diğer oyuncular ise 'e 2 pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı çift kale maçla tamamladıkları aktarıldı.

, 'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Avrupa Ligi son 16 turunda 1-0 kazanılan Kopenhag maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer oyuncuların ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı çift kale maçla tamamladıkları aktarıldı. Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Trabzon'a hareket edecek.

  1. 13.03.2020
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