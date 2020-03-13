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13 Mart 2020, Cuma
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'i yalnız bırakmadılar!

Başakşehir'i yalnız bırakmadılar!

Medipol , son 16 turunda evinde 'nın Kopenhag takımını 1-0 yenerken, tribünde ise 'nin her bölgesinden taraftarlar gelip turuncu-lacivertlilere destek verdi.

son 16 turunda İstanbul , sahasında 'nın Kopenhag ekibini 1-0 mağlup ederken, 'nin farklı bölgelerinden gelen taraftarlar turuncu lacivertlilere stadyumda destek verdi.

Nisan ayının sonuna kadar tüm spor müsabakalarının koronavirüsün yayılmasına engel olmak amacıyla seyircisiz oynanması kararı alınırken, son kez seyircili oynanan mücadeleye ilgili büyüktü. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki karşılaşma öncesinde birçok takımının taraftarı, Türkiye'nin farklı bölgelerinden turuncu lacivertlilere destek olmak adına stadyumdaki yerini aldı. Karşılaşma için 'dan geldiklerini belirten bir grup taraftar, "Maç için ailece Sakarya'dan geldik. Başakşehir'i de milli duygularla desteklemek için geldik. İnşallah kazanır. Gönlümüz, kalbimiz Türkiyemizden yana" ifadelerini kullandılar. Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından maça gelmek için biraz tedirgin olduklarını ancak yine geldiklerini ifade eden taraftarlar, "Tedbirlerimizi alarak yola çıktık. Herkesin bildiği gibi dezenfektan, kolonya kullanıyoruz. Bunun yanında temizliğe de önem gösteriyoruz" şeklinde konuştular.

Karşılaşmayı takip etmek için maskeyle gelen iki taraftar ise ve taraftarı olduklarını ancak Türkiye adına Başakşehir'i desteklemeye geldiklerini söylediler. Stadyumun kalabalık olduğunu ve bunun için maskeyle geldiklerini belirten taraftarlar, önlemler alarak karşılaşmayı takip etmeye geldiklerini söylediler.

  1. 13.03.2020
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