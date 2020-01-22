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22 Ocak 2020, Çarşamba
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Başakşehir'de Berkay Özcan ameliyat oldu

Medipol 'in milli oyuncusu , 'nda oynanan Kırklarelispor karşılaşmasında burnuna aldığı darbe sonrası kemiğinde oluşan kırık nedeniyle edildi.

Medipol 'in milli oyuncusu , burun kemiğindeki kırık nedeniyle oldu.

Başakşehir'in 'nda GMG Kırklarelispor ile deplasmanda oynadığı maç sırasında burnuna aldığı darbe nedeniyle burun kemiğinde çok parçalı kırık oluşan Berkay Özcan, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde yapılan başarılı ameliyat sonrası hastaneden taburcu oldu.

  1. 22.01.2020
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