Başakşehir'de Berkay Özcan ameliyat oldu
Medipol Başakşehir'in milli oyuncusu Berkay Özcan, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Kırklarelispor karşılaşmasında burnuna aldığı darbe sonrası kemiğinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat edildi.
Medipol Başakşehir'in milli oyuncusu Berkay Özcan, burun kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat oldu.
Başakşehir'in Ziraat Türkiye Kupası'nda GMG Kırklarelispor ile deplasmanda oynadığı maç sırasında burnuna aldığı darbe nedeniyle burun kemiğinde çok parçalı kırık oluşan Berkay Özcan, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde yapılan başarılı ameliyat sonrası hastaneden taburcu oldu.
- 22.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Başakşehir'de Berkay Özcan ameliyat oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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