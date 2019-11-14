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14 Kasım 2019, Perşembe
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maçı hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

, 'in 12. haftasında 22 Kasım Cuma günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Medipol Başakşehir, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

  1. 14.11.2019
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