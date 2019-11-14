TFF Başkanı Nihat Özdemir'den 'yabancı sınırı' açıklaması! - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
14 Kasım 2019, Perşembe
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Başkanı 'den 'yabancı sınırı' açıklaması!

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den 'yabancı sınırı' açıklaması!

Başkanı , katıldığı bir etkinlikte yabancı sınırı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü ile koordineli çalıştıklarını ifade ederken, hakemler ve VAR ile ilgili de konuştu.

'in açıklamaları şu şekilde;

Yabancı sayısının azalmamasını isteyen önemli bir kesim var 'de, şu anki şekliyle devam etmesini istiyorlar. Değişmesini isteyen de önemli bir kesim var. Önemli olan, takımlarının kendi aralarında anlaşacağı bir model.

'e bu konuyla alakalı bir çalışma yaptırıyorum. Oynayacağımız 2 maçtan sonra Türkiyemizin gündemi, yabancı sınırı olacaktır ama belki 2-3 yılda varmak istediğimiz sayıya ancak ulaşabileceğiz. Sayı azalır mı azalmaz mı, bunun için erken.

Yabancı sayısı kadar, koyulacak kriterlerin de önemli olacağını düşünüyorum. Tartışacağımız konu başlıklarından bir tanesi de bu. Birçok takımımızda 30'un üstünde inanılmaz derecede fazla futbolcu var maalesef. Bunlarda bazı özellikler aranmalı.

Ben bütün maçları düşündüğüm zaman, notu kıt biri olarak, hakemlerimize 10 üzerinden 7 verebilirim bu sezon. İyiye yakın bir not vermiş oldum.

Neden bu kadar çok VAR'a gidiyorsunuz diyorlardı, çok tenkit edildik. Bu sene yeni MHK, 'nın VAR'a gitme prensiplerini ve sistemlerini birebir uygulamaya başladı. Biraz daha fazla kullanabilirlerse, kamuoyunun vicdanını rahatlatacak şekilde kararlar alabilirler.

Gri pozisyonlarda hakemlerimiz, mutlak surette herkesin vicdanını rahatlatmak için VAR'ı tereddütsüz kullanmalılar.

Geçen sezon bir kulüp yöneticimiz 'VAR kayıtları elimde' dedi, dediği doğru çıkmadı. Bu yıl da 1-2 söylenti oldu ama söylenenlerin doğru olup olmadığı araştırılsın dedim, hiç alakası olmadığı ortaya çıktı. VAR kayıtlarımız dışarı sızmıyor.

  1. 14.11.2019
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