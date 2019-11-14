Kasımpaşa'da yeni kaptan Quaresma oldu
Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, sezon başında Beşiktaş’tan kadrosuna kattığı Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma’nın kaptan olduğunu açıkladı.
Kasımpaşa'nın yeni kaptanı belli oldu. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Veysel Sarı'nın üstlendiği takım kaptanlık görevinin sezon başında 2 yıllık anlaşmaya vardıkları Ricardo Quaresma'ya verildiği ifade edildi.
İstanbul temsilcisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, "Futbol A Takımımızda görev değişikliği yapılarak kaptanlığa oyuncumuz Ricardo Quaresma getirilmiştir. Kaptanımıza ve tüm oyuncularımıza başarılar diliyoruz" denildi.
Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Kasımpaşa'nın yolunu tutan 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, yeni takımıyla çıktığı 8 maçta bir gol kaydetti.
- 14.11.2019
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