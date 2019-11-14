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14 Kasım 2019, Perşembe
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'da yeni kaptan Quaresma oldu

Kasımpaşa'da yeni kaptan Quaresma oldu

takımlarından , sezon başında ’tan kadrosuna kattığı Portekizli futbolcu ’nın kaptan olduğunu açıkladı.

'nın yeni kaptanı belli oldu. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 'nın üstlendiği takım kaptanlık görevinin sezon başında 2 yıllık anlaşmaya vardıkları 'ya verildiği ifade edildi.

İstanbul temsilcisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, "Futbol A Takımımızda görev değişikliği yapılarak kaptanlığa oyuncumuz Ricardo Quaresma getirilmiştir. Kaptanımıza ve tüm oyuncularımıza başarılar diliyoruz" denildi.

Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Kasımpaşa'nın yolunu tutan 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, yeni takımıyla çıktığı 8 maçta bir gol kaydetti.

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  1. 14.11.2019
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