Kasımpaşa'da yeni kaptan Quaresma oldu

Kasımpaşa'nın yeni kaptanı belli oldu. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Veysel Sarı'nın üstlendiği takım kaptanlık görevinin sezon başında 2 yıllık anlaşmaya vardıkları Ricardo Quaresma'ya verildiği ifade edildi.

İstanbul temsilcisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, "Futbol A Takımımızda görev değişikliği yapılarak kaptanlığa oyuncumuz Ricardo Quaresma getirilmiştir. Kaptanımıza ve tüm oyuncularımıza başarılar diliyoruz" denildi.

Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Kasımpaşa'nın yolunu tutan 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, yeni takımıyla çıktığı 8 maçta bir gol kaydetti.

