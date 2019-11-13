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13 Kasım 2019, Çarşamba
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3 eksikle çalışmalarına devam etti

Kasımpaşa 3 eksikle çalışmalarına devam etti

, 'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü 'ni ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Kemerburgaz Tesisleri'nde sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, pas çalışması yaptı. İdman, 5'e 2 top kapma ve çift kale maçla tamamlandı.

Milli takımlarda bulunan Thiam Mame Baba, Haris Hajradinovic ve Strahil Popov antrenmana katılmadı.

, maçının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.

  1. 13.11.2019
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