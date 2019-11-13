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13 Kasım 2019, Çarşamba
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'da maçı hazırlıkları sürdü

Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürdü

İttifak Holding , 'in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü 'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını 'nde sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core ve kuvvet çalışmalarıyla başladı.

Daha sonra sahada devam eden idmanda oyuncular, çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, tempolu koşu ve çift kale maçla sona erdi.

Milli takımlarda bulunan Ozan Can Oruç, Erdon Daci, Faruku Miya ve Levan Shengelia çalışmada yer almadı.

  1. 13.11.2019
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